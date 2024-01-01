Стали известны гривневые цены на обновленный Nissan Qashqai

В официальной дилерской сети Nissan в Украине начат прием заказов на новый Nissan Qashqai по цене от 1 109 890 гривен (Nissan Qashqai 1.3 DIG-T Mild-Hybrid с 6-ступенчатой МКПП). Модель с гибридным приводом (технологией e-POWER) доступен в базовой комплектации Acenta по цене от 1 507 740 гривен. Перечень комплектаций нового кроссовера в Украине дополнен новой версией – N-Design.

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Потребление топлива у обновленной модели составляет всего от 4,2 литра на 100 км для версии с e-POWER и от 5,4 л/100 км для версии оснащенной MHEV.

Как и раньше, клиенты могут выбирать между двумя вариантами силовой установки: в дополнение к 1,3-литрового бензинового двигателя мощностью 140 л.с., шестиступенчатой МКПП и передним приводом, который используется для базовых комплектаций, этот силовой агрегат также предлагается в версии с мощностью 158 л.с. и автоматической коробкой передач Xtronic.

Также новый Nissan Qashqai предлагается с инновационной технологией e-POWER: в этой версии колеса всегда приводятся в движение электромотором с линейной реакцией, в то время, как двигатель внутреннего сгорания работает в оптимальном режиме, экономя топливо, и питает аккумулятор. Мгновенно доступный крутящий момент обеспечивает приятное, стремительное ускорение как в 100% электромобиле, но без необходимости в подзарядке батареи.

С момента начала продаж Nissan Qashqai в 2007 году только в Украине было продано более 31 000 автомобилей. Всего же в мире нашли владельцев более 4 200 000 Nissan Qashqai, что делает его одним из самых популярных кроссоверов Nissan за всю историю компании.

Новое поколение имеет знакомые сильные стороны кроссовера, но дополнены и усовершенствованы еще более интуитивными и удобными технологиями, которые непременно понравятся украинским клиентам компании.

Новый Nissan Qashqai доступен в комплектациях Acenta, N-Connecta, Tekna и Tekna+, а также в абсолютно новой комплектации N-Design. Безопасность является приоритетом во всех версиях, ведь даже начальная комплектация нового Nissan Qashqai оснащена адаптивным круиз-контролем и системой контроля дистанции, системой автономного экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов - как в случае движения вперед, так при движении назад, а также системой активного контроля "слепых зон" с корректирующим торможением.

Новый Nissan Qashqai кроме высокого уровня безопасности также предлагает будущим владельцам и высокий уровень комфорта: авто даже в базовой комплектации Acenta предлагает 17-дюймовые легкосплавные диски, бесключевой доступ I-key и двухзонный климат-контроль. Информационно-развлекательная система NissanConnect с 12,3-дюймовым экраном, которая теперь доступна в стандартной комплектации, позволяет подключить смартфоны через беспроводные Apple CarPlay и Android Auto.

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Начиная с комплектации N-Connecta (от 1 361 840 грн), добавляются следующие опции: 18-дюймовые легкосплавные диски, сиденья с вставками из кожи, цифровая панель приборов размером 12,3 дюйма, электропривод багажной двери Hands-free. Также в этой комплектации добавляется светодиодное освещение в передних дверях и центральной консоли, а также безрамочное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением и индукционная бесконтактная зарядка для телефона. Обновленный монитор кругового обзора теперь обеспечивает еще больший угол обзора, чем раньше.

В Nissan Qashqai в комплектации Tekna (от 1 454 890 гривен) основное внимание уделяется комфорту и технологиям. В дополнение к перечисленным опциям, эта комплектация характеризуется наличием 19-дюймовых легкосплавных дисков, матричных фар, кожаных сидений, а также электрорегулировки сиденья водителя с памятью.

Ориентированная на дизайн комплектация N-Design (от 1 541 890 грн), является абсолютно новой для Nissan Qashqai. Кроме 20-дюймовых легкосплавных дисков, нижняя часть кузова под дверями и колесные арки окрашены в цвет кузова. Сиденья обшиты черной кожей и вставками из Alcantara®; надписи Nissan Qashqai украшают спинки под подголовниками. Кроме этого Nissan Qashqai в этой комплектации дополнительно предлагает панорамную стеклянную крышу, а также двухцветный кузов.

Топовая модель Tekna + (от 1 636 270 грн) имеет максимальное оснащение, включая премиальную аудиосистему BOSE, сиденья из кожи премиум качества, а также электрорегулировки передних сидений, которые имеют функцию массажа.