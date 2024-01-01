Стали відомі гривневі ціни на оновлений Nissan Qashqai

В офіційній дилерській мережі Nissan в Україні розпочато прийом замовлень на новий Nissan Qashqai за ціною від 1 109 890 гривень (Nissan Qashqai 1.3 DIG-T Mild-Hybrid з 6-ступеневою МKПП). Модель з гібридним приводом (технологією e-POWER) доступний в базовій комплектації Acenta за ціною від 1 507 740 гривень. Перелік комплектацій нового кросовера в Україні доповнений новою версією – N-Design.

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Споживання пального у оновленої моделі становить лише від 4,2 літри на 100 км для версії з e-POWER та від 5,4 л/100 км для версії оснащеною MHEV.

Як і раніше, клієнти можуть обирати між двома варіантами силової установки: на додаток до 1,3-літрового бензинового двигуна потужністю 140 к.с., шестиступеневою МKПП і переднім приводом, який використовується для базових комплектацій, цей силовий агрегат також пропонується у версії з потужністю 158 к.с. та автоматичною коробкою передач Xtronic.

Також новий Nissan Qashqai пропонується з інноваційною технологією e-POWER: в цій версії колеса завжди приводяться в рух електромотором з лінійною реакцією, в той час, як двигун внутрішнього згоряння працює в оптимальному режимі, економлячи пальне, і живить акумулятор. Миттєво доступний крутний момент забезпечує приємне, стрімке прискорення як в 100% електромобілі, але без необхідності в підзаряджанні батареї.

З моменту початку продажу Nissan Qashqai у 2007 році лише в Україні було продано понад 31 000 автомобілів. Всього ж у світі знайшли власників понад 4 200 000 Nissan Qashqai, що робить його одним з найпопулярніших кросоверів Nissan за всю історію компанії.

Нове покоління має знайомі сильні сторони кросовера, але доповнені та вдосконалені ще більш інтуїтивними та зручними технологіями, які невідмінно сподобаються українським клієнтам компанії.

Новий Nissan Qashqai доступний у комплектаціях Acenta, N-Connecta, Tekna та Tekna+, а також в абсолютно новій комплектації N-Design. Безпека є пріоритетом у всіх версіях, адже навіть початкова комплектація нового Nissan Qashqai оснащена адаптивним круїз-контролем і системою контролю дистанції, системою автономного екстреного гальмування з функцією розпізнавання пішоходів - як у випадку руху вперед, так при русі назад, а також системою активного контролю "сліпих зон" з коригувальним гальмуванням.

Новий Nissan Qashqai окрім найвищого рівня безпеки також пропонує майбутнім власникам і високий рівень комфорту: авто навіть в базовій комплектації Acenta пропонує 17-дюймові легкосплавні диски, безключовий доступ I-key та двозонний клімат-контроль. Інформаційно-розважальна система NissanConnect з 12,3-дюймовим екраном, яка тепер доступна в стандартній комплектації, дозволяє під'єднати смартфони через безпроводні Apple CarPlay та Android Auto.

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Починаючи з комплектації N-Connecta (від 1 361 840 грн), додаються наступні опції: 18-дюймові легкосплавні диски, сидіння з вставками зі шкіри, цифрова панель приладів розміром 12,3 дюйма, електропривід багажних дверей Hands-free. Також в цій комплектації додається світлодіодне освітлення в передніх дверях і центральній консолі, а також безрамкове дзеркало заднього виду з автоматичним затемненням та індукційна безконтактна зарядка для телефону. Оновлений монітор кругового огляду тепер забезпечує ще більший кут огляду, ніж раніше.

У Nissan Qashqai в комплектації Tekna (від 1 454 890 гривень) основна увага приділяється комфорту та технологіям. На додаток до перерахованих опцій, ця комплектація характеризується наявністю 19-дюймових легкосплавних дисків, матричних фар, шкіряних сидінь, а також електрорегулювання сидіння водія з пам'яттю.

Орієнтована на дизайн комплектація N-Design (від 1 541 890 грн), є абсолютно новою для Nissan Qashqai. Окрім 20-дюймових легкосплавних дисків, нижня частина кузова під дверима та колісні арки пофарбовані в колір кузова. Сидіння обшиті чорною шкірою та вставками з Alcantara®; написи Nissan Qashqai прикрашають спинки під підголівниками. Окрім цього Nissan Qashqai в цій комплектації додатково пропонує панорамний скляний дах, а також двоколірний кузов.

Топова модель Tekna+ (від 1 636 270 грн) має максимальне оснащення, включаючи преміальну аудіосистему BOSE, сидіння зі шкіри преміум якості, а також електрорегулювання передніх сидінь, які мають функцію масажу.