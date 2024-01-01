Оновлений Nissan Juke доступний в українських автосалонах

Найбільше змін в оновленому Nissan Juke 2024 – в салоні: нова центральна консоль, більший інформаційно-розважальний екран, повністю цифрова панель приладів, а також фонова ілюмінація салону.

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Nissan також запропонує оновлений жовтий колір екстер'єру Juke, який набув популярності ще в першому поколінні. Разом з поверненням до жовтого кольору конструктори та інженери компанії Nissan також суттєво змінили інтерʼєр оновленого Nissan Juke з фокусом на комфорт водія. Увагу до деталей приділено всюди: нова центральна консоль, більший інформаційно-розважальний екран, повністю цифрова панель приладів, більш місткий бардачок, а також фонова ілюмінація салону, нове оздоблення керма та сидінь зі вставками з Alcantara.

На додаток до вже звичних комплектацій Acenta, N-Connecta, Tekna та N-Design, оновлений Nissan Juke пропонуватиметься клієнтам в новій комплектації N-Sport, в якій підкреслено динамічні якості Juke як зовні, так і в оздобленні інтер'єру.

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Інтерʼєр Juke N-Sport розроблено з особливою увагою до деталей. Екошкіра чорного кольору, жовті вставки з Alcantara® та жовте прострочення підкреслюють дизайн моноформних сидінь, що забезпечують унікальне занурення в атмосферу водіння. Звук Bose з 10 динаміками, включно з Ultra Nearfield, що вбудовані в передні підголівники.

Перше, на що звертають увагу клієнти, опинившись за кермом усіх версій — це збільшений розмір центрального екрана мультимедійної системи. Відтепер його діагональ становить 12,3 дюйма від кута до кута, при цьому він нахилений до водія на 8°, щоб забезпечити зручну досяжність сенсорних елементів керування на дальньому краю екрана, а ще посилити відчуття перебування в кокпіті, яке дуже подобається власникам Juke.

Починаючи з базової комплектації панель приладів відтепер має 12,3-дюймовий цифровий TFT-екран. Висока роздільна здатність екрана дозволяє водієві налаштувати дисплей для відображення комбінації даних за власними уподобаннями.

Вигляд панелі приладів можна змінювати, перемикаючи між двома різними базовими варіантами: класичний — з двома шкалами та центральною панеллю, що містить додаткову інформацію. Натомість «розширений» варіант відображає швидкість руху та частоту обертання двигуна на двох нахилених шкалах, які створюють об'ємну перспективу. Таким чином, збільшується площа центрального дисплея, де можуть відображатися додаткові дані.

Всередині між двома шкалами водій може бачити навігаційні вказівки, включаючи карту, а також економію пального, аудіоінформацію, тиск у шинах та іншу ключову інформацію. Елементи керування дисплеєм зручно розташовані на кермі.

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Оновлена мультимедійна система має більш інтуїтивно зрозумілий головний екран 12,3", який дозволяє користувачеві самостійно налаштовувати «віджети» для тих функцій, якими він користується найчастіше, подібно до головного екрана свого смартфона.

Крім того, мультимедійну систему було покращено завдяки більш зручному та швидкому підключенню смартфонів без будь-яких дротів. Бездротове підключення смартфона завдяки Android Auto та Apple CarPlay забезпечить вам безперервний звʼязок із зовнішнім світом. А завдяки мобільному додатку NissanConnect Services ви можете дистанційно керувати певними функціями автомобіля: відмикайте двері та вмикайте світло фар на відстані, легко визначайте місце розташування автомобіля тощо.

Також у комплектаціях N-Connecta, N-Design та Tekna з'явилися нові сидіння підвищеного комфорту. Нові сидіння для N-Connecta включають вставки з екошкіри та нової тканини Kira Melange.

В інтер'єрі всіх комплектацій Juke з'явився збільшений до 7,8 літра бардачок. Підлокітник отримав асиметричний дизайн, який збільшує винос на 25 мм, що робить його більш зручним, але не завдяки місцю для підсклянників. Підлокітник, що піднімається, надає доступ до центрального відсіку для зберігання речей, як і в попередній моделі Juke, але кришка відтепер оснащена затискачем, розрахованим на три кредитні картки.

У всіх комплектаціях Juke встановлено електро-механічне стоянкове гальмо, що робить простір між передніми сидіннями максимально вільним та зручним.

Починаючи з комплектації N-Connecta, на всіх версіях тепер встановлюється бездротовий зарядний пристрій, який може вмістити будь-який смартфон. Також для зручності на центральній панелі передбачені роз'єми USB-A і C, а на задніх сидіннях пасажири оцінять наявність додаткових зарядних пристроїв USB-A і USB-C, аби мати змогу заряджати свої гаджети протягом усієї подорожі.

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Nissan Juke доступний у яскравій гамі з 11 кольорів кузова та 13 двоколірних комбінацій.

Попри те, що повернення жовтого кольору приверне увагу шанувальників Juke, палітра кольорів екстер'єру автомобіля зазнала й інших змін. На зміну попередньому перламутрово-білому прийшов новий відтінок, з новою формулою, що робить білий колір ще чистішим, а також містить більше металевої крихти для більшого перламутрового ефекту.

Так само і чорний колір отримав нову формулу. Це нове фарбування є більш насиченим і темним. Для цього використано більше пігменту технічного вуглецю та замість металевої крихти додано скляну, яка створює ефект більшої «іскристості».

Наразі Juke отримав нові варіанти оздоблення коліс у трьох найпопулярніших комплектаціях модельного ряду. Колеса в стандартній комплектації N-Connecta, Tekna та N-Design є абсолютно новими. Для комплектацій N-Design, N-Sport та Tekna пропонуються ефектні 19-дюймові колісні диски з оптимізованими аеродинамічними властивостями.

Nissan Juke оснащено комплексом інтелектуальних систем, розроблених для вашої безпеки і безпеки ваших пасажирів. З оновленням Juke отримав вже в базі інтелектуальну систему запобігання виїзду зі смуги руху.

Вона контролює положення Juke у смузі руху, наприклад, на шосе, і якщо автомобіль наближається до межі смуги руху, визначеної білою розміткою, система спровокує вібрацію керма, щоб привернути увагу водія. Без коригування з боку водія, автомобіль здійснить втручання і виправить напрямок руху, щоб зберегти траєкторію автомобіля в смузі руху.

Роздільна здатність камери заднього виду також була збільшена з 0,3 до 1,3 мегапікселя. Відтепер можна ще впевненіше маневрувати заднім ходом завдяки чіткішому зображенню, особливо в умовах недостатнього освітлення. Камера заднього виду тепер є стандартною опцією для всіх комплектацій Juke, а починаючи з комплектації Tekna наявна система контролю кругового огляду Around-View Monitor, яка об'єднує зображення з чотирьох камер навколо автомобіля для створення «виду з висоти пташиного польоту», що полегшує паркування й допомагає водію зорієнтуватись на обмеженому паркувальному майданчику.

Якщо через несподівану раптову зупинку автомобіля попереду вам доведеться різко загальмувати, стоп-сигнали почнуть блимати, щоб попередити водія позаду.

Під капотом JUKE встановлено економічний 1,0-літровий бензиновий двигун DIG-T з турбонаддувом. Він забезпечує 114 к.с. та 200 Нм крутного моменту. Пропонується з 6-ступінчастою механічною або автоматичною 7-ступінчастою коробкою передач з подвійним зчепленням (DCT) та перемикачем режимів руху (Eco, Standard, Sport), що дозволяє водіям легко адаптувати свій стиль водіння до будь-якого дорожнього сценарію та отримувати максимальне задоволення від керування автомобілем.