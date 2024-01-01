Nissan не буде інвестувати в розробку нових ДВЗ, на фоні інтересу з боку конкурентів

Як повідомляє Electrek, компанія вважає, що фінансування ДВЗ нового покоління не є частиною плану майбутнього розвитку Nissan. Франсуа Бейлі, старший віцепрезидент Nissan, під час виступу на заводі у Сандерленді заявив, що “майбутнє Nissan – це електромобілі”.

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“Ми не інвестуємо в новий ДВЗ” – додав він. Наразі компанія займається розробкою нової лінійки, включаючи наступне покоління Nissan Leaf. За планами компанії відсоток продажів електромобілів до 2030 року має становити 60%.

Водночас у США автовиробник оновлює власну лінійку на 78%, додаючи нові моделі e-Power та PHEV. В Європі Nissan незабаром представить 6 нових електромобілів, прагнучи збільшити продажі на 40%.

В 2010 році Nissan стала одним з лідерів електрифікації, презентувавши Nissan Leaf першого покоління, проте глобальні показники продажів електромобілів постійно падають. Компанія має намір перехопити ініціативу і їй це починає вдаватись.

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Перший електричний кросовер бренду показав непоганий показник продажів за перший квартал 2024 року. Всього було продано 5640 екземплярів Ariya в США, 5187 в Європі та ще 601 в Японії.