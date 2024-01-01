Nissan не будет инвестировать в разработку новых ДВС, на фоне интереса со стороны конкурентов

Как сообщает Electrek, компания считает, что финансирование ДВС нового поколения не является частью плана будущего развития Nissan. Франсуа Бейли, старший вице-президент Nissan, во время выступления на заводе в Сандерленде заявил, что “будущее Nissan – это электромобили”.

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“Мы не инвестируем в новый ДВС” – добавил он. Сейчас компания занимается разработкой новой линейки, включая следующее поколение Nissan Leaf. По планам компании процент продаж электромобилей к 2030 году должен составить 60%.

В то же время в США автопроизводитель обновляет собственную линейку на 78%, добавляя новые модели e-Power и PHEV. В Европе Nissan вскоре представит 6 новых электромобилей, стремясь увеличить продажи на 40%.

В 2010 году Nissan стала одним из лидеров электрификации, презентовав Nissan Leaf первого поколения, однако глобальные показатели продаж электромобилей постоянно падают. Компания намерена перехватить инициативу и ей это начинает удаваться.

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Первый электрический кроссовер бренда показал неплохой показатель продаж за первый квартал 2024 года. Всего было продано 5640 экземпляров Ariya в США, 5187 в Европе и еще 601 в Японии.