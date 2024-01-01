Обновленный Nissan Juke доступен в украинских автосалонах

Больше всего изменений в обновленном Nissan Juke 2024 – в салоне: новая центральная консоль, больший информационно-развлекательный экран, полностью цифровая панель приборов, а также фоновая иллюминация салона.

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Nissan также предложит обновленный желтый цвет экстерьера Juke, который приобрел популярность еще в первом поколении. Вместе с возвращением к желтому цвету конструкторы и инженеры компании Nissan также существенно изменили интерьер обновленного Nissan Juke с фокусом на комфорт водителя. Внимание к деталям уделено везде: новая центральная консоль, больший информационно-развлекательный экран, полностью цифровая панель приборов, более вместительный бардачок, а также фоновая иллюминация салона, новая отделка руля и сидений со вставками из Alcantara.

В дополнение к уже привычным комплектаций Acenta, N-Connecta, Tekna и N-Design, обновленный Nissan Juke будет предлагаться клиентам в новой комплектации N-Sport, в которой подчеркнуто динамические качества Juke как снаружи, так и в отделке интерьера.

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Интерьер Juke N-Sport разработан с особым вниманием к деталям. Экокожа черного цвета, желтые вставки из Alcantara® и желтая прострочка подчеркивают дизайн моноформных сидений, обеспечивающих уникальное погружение в атмосферу вождения. Звук Bose с 10 динамиками, включая Ultra Nearfield, встроенные в передние подголовники.

Первое, на что обращают внимание клиенты, оказавшись за рулем всех версий - это увеличенный размер центрального экрана мультимедийной системы. Теперь его диагональ составляет 12,3 дюйма от угла до угла, при этом он наклонен к водителю на 8°, чтобы обеспечить удобную досягаемость сенсорных элементов управления на дальнем краю экрана, а еще усилить ощущение пребывания в кокпите, которое очень нравится владельцам Juke.

Начиная с базовой комплектации панель приборов отныне имеет 12,3-дюймовый цифровой TFT-экран. Высокое разрешение экрана позволяет водителю настроить дисплей для отображения комбинации данных по собственным предпочтениям.

Вид панели приборов можно менять, переключая между двумя различными базовыми вариантами: классический - с двумя шкалами и центральной панелью, содержащей дополнительную информацию. Зато "расширенный" вариант отображает скорость движения и частоту вращения двигателя на двух наклонных шкалах, которые создают объемную перспективу. Таким образом, увеличивается площадь центрального дисплея, где могут отображаться дополнительные данные.

Внутри между двумя шкалами водитель может видеть навигационные указания, включая карту, а также экономию топлива, аудиоинформацию, давление в шинах и другую ключевую информацию. Элементы управления дисплеем удобно расположены на рулевом колесе.

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Обновленная мультимедийная система имеет более интуитивно понятный главный экран 12,3", который позволяет пользователю самостоятельно настраивать "виджеты" для тех функций, которыми он пользуется чаще всего, подобно главному экрану своего смартфона.

Кроме того, мультимедийную систему было улучшено благодаря более удобному и быстрому подключению смартфонов без каких-либо проводов. Беспроводное подключение смартфона благодаря Android Auto и Apple CarPlay обеспечит вам непрерывную связь с внешним миром. А благодаря мобильному приложению NissanConnect Services вы можете дистанционно управлять определенными функциями автомобиля: отпирайте двери и включайте свет фар на расстоянии, легко определяйте местоположение автомобиля и тому подобное.

Также в комплектациях N-Connecta, N-Design и Tekna появились новые сиденья повышенного комфорта. Новые сиденья для N-Connecta включают вставки из экокожи и новой ткани Kira Melange.

В интерьере всех комплектаций Juke появился увеличенный до 7,8 литра бардачок. Подлокотник получил асимметричный дизайн, который увеличивает вынос на 25 мм, что делает его более удобным, но не благодаря месту для подстаканников. Подлокотник, поднимающийся, предоставляет доступ к центральному отсеку для хранения вещей, как и в предыдущей модели Juke, но крышка отныне оснащена зажимом, рассчитанным на три кредитные карты.

Во всех комплектациях Juke установлен электро-механический стояночный тормоз, что делает пространство между передними сиденьями максимально свободным и удобным.

Начиная с комплектации N-Connecta, на всех версиях теперь устанавливается беспроводное зарядное устройство, которое может вместить любой смартфон. Также для удобства на центральной панели предусмотрены разъемы USB-A и C, а на задних сиденьях пассажиры оценят наличие дополнительных зарядных устройств USB-A и USB-C, чтобы иметь возможность заряжать свои гаджеты в течение всего путешествия.

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Nissan Juke доступен в яркой гамме из 11 цветов кузова и 13 двухцветных комбинаций.

Несмотря на то, что возвращение желтого цвета привлечет внимание поклонников Juke, палитра цветов экстерьера автомобиля претерпела и другие изменения. На смену предыдущему перламутрово-белому пришел новый оттенок, с новой формулой, что делает белый цвет еще чище, а также содержит больше металлической крошки для большего перламутрового эффекта.

Так же и черный цвет получил новую формулу. Это новое окрашивание является более насыщенным и темным. Для этого использовано больше пигмента технического углерода и вместо металлической крошки добавлено стеклянную, которая создает эффект большей "искристости".

Сейчас Juke получил новые варианты отделки колес в трех самых популярных комплектациях модельного ряда. Колеса в стандартной комплектации N-Connecta, Tekna и N-Design являются абсолютно новыми. Для комплектаций N-Design, N-Sport и Tekna предлагаются эффектные 19-дюймовые колесные диски с оптимизированными аэродинамическими свойствами.

Nissan Juke оснащен комплексом интеллектуальных систем, разработанных для вашей безопасности и безопасности ваших пассажиров. С обновлением Juke получил уже в базе интеллектуальную систему предотвращения выезда из полосы движения.

Она контролирует положение Juke в полосе движения, например, на шоссе, и если автомобиль приближается к границе полосы движения, определенной белой разметкой, система спровоцирует вибрацию руля, чтобы привлечь внимание водителя. Без корректировки со стороны водителя, автомобиль осуществит вмешательство и исправит направление движения, чтобы сохранить траекторию автомобиля в полосе движения.

Разрешающая способность камеры заднего вида также была увеличена с 0,3 до 1,3 мегапикселя. Отныне можно еще увереннее маневрировать задним ходом благодаря более четкому изображению, особенно в условиях недостаточного освещения. Камера заднего вида теперь является стандартной опцией для всех комплектаций Juke, а начиная с комплектации Tekna имеется система контроля кругового обзора Around-View Monitor, которая объединяет изображение с четырех камер вокруг автомобиля для создания "вида с высоты птичьего полета", что облегчает парковку и помогает водителю сориентироваться на ограниченной парковочной площадке.

Если из-за неожиданной внезапной остановки автомобиля впереди вам придется резко затормозить, стоп-сигналы начнут мигать, чтобы предупредить водителя сзади.

Под капотом JUKE установлен экономичный 1,0-литровый бензиновый двигатель DIG-T с турбонаддувом. Он обеспечивает 114 л.с. и 200 Нм крутящего момента. Предлагается с 6-ступенчатой механической или автоматической 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением (DCT) и переключателем режимов движения (Eco, Standard, Sport), что позволяет водителям легко адаптировать свой стиль вождения к любому дорожному сценарию и получать максимальное удовольствие от управления автомобилем.