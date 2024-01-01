Nissan Note получил внедорожную версию и полный привод

Линейку Nissan Note 2024 пополнил внедорожный вариант Autech. Он прошел обновление вслед за стандартной модификацией минивэна и с сентября поступит в продажу в Японии по цене от 2,75 млн иен ($17 500). Об этом сообщает Focus.ua.

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Новый Nissan Note Autech отличается особой решеткой радиатора и измененными бамперами с диодными противотуманками. Кроме того, установлен пластиковый защитный обвес и 16-дюймовые высокопрофильные шины, а клиренс увеличен на 25 мм (до 165 мм) по сравнению со стандартным Note.

Салон Nissan Note Autech имеет особую отделку, а бардачок увеличен. Кроссвен получил виртуальную панель приборов и 9-дюймовый тачскрин. Пол в багажнике стал двухуровневым. Базовая комплектация расширена – есть бесключевой доступ, климат-контроль и набор систем безопасности.

Nissan Note Autech предлагают исключительно в гибридных вариантах e-Power. Переднеприводная версия получила 114-сильный электромотор и 1,2-литровый бензиновый мотор-генератор на 80 л. с. В полноприводном варианте установлен дополнительный 67-сильный электромотор на заднюю ось. Средний расход составляет 4,6 л на 100 км.