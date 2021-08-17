Почти через год, после премьеры третьего поколения Nissan Note, японский производитель выпустил спортивную версию хэтчбека.

В ноябре 2020 года компания Nissan представила Note третьего поколения для японского рынка. Субкомпактный хэтчбек получил гибридную и электрическую силовую установку, даже с полным приводом. В июне этого года у модели появилась модификация Note Aura со слегка измененным внешним видом, а теперь для нее готова комплектация Nismo.

Смотрите также: BMW обновила электрический кроссовер iX3

Nissan добавил хэтчбеку кучу красных акцентов, которые выделяют его из потока и позволяют распознать в нем продукт Nismo. Он стоит на 17-дюймовых легкосплавных дисках, обернутых шинами Michelin Pilot Sport 4, имеет чуть более агрессивные бамперы, а также спойлер на крыше сзади. Красные штрихи продолжаются внутри, где Note Aura Nismo получает пару передних сидений Recaro.

Note Aura Nismo предлагается исключительно с системой полного привода и вспомогательным бензиновым двигателем – 1,2-литровым “атмосферником”, который служит генератором для питания электромотора, установленного спереди, а также небольшого литий-ионного аккумулятора. Основным же движком является электромотор. Как и обычный Note Aura, хэтчбек Nismo предлагает 134 лошадиные силы мощности и 300 Ньютон-метров крутящего момента.

Nissan просит за Note Aura Nismo 2 869 900 иен в Японии, что конвертируется в 699 699 гривен или 26 200 долларов. Планов выводить модель на другие рынки у Nissan нет.

Фото: Nissan Note Aura Nismo 2021 для японского рынка / Nissan