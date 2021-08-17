Майже через рік, після премє'єри третього покоління Nissan Note, японський виробник випустив спортивну версію хетчбека.

У листопаді 2020 року компанія Nissan представила Note третього покоління для японського ринку. Субкомпактний хетчбек отримав гібридну та електричну силову установку, навіть з повним приводом. У червні цього року у моделі з’явилась модифікація Note Aura зі злегка зміненим зовнішнім виглядом, а тепер для неї готова комплектація Nismo.

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Nissan додав хетчбеку купу червоних акцентів, які виділяють його з потоку та дозволяють розпізнати у ньому продукт Nismo. Він стоїть на 17-дюймових легкосплавних дисках, обгорнутих шинами Michelin Pilot Sport 4, має трохи більш агресивні бампери, а також спойлер на даху ззаду. Червоні штрихи продовжуються всередині, де Note Aura Nismo отримує пару передніх сидінь Recaro.

Note Aura Nismo пропонується виключно з системою повного приводу та допоміжним бензиновим двигуном – 1,2-літровим “атмосферником”, який служить генератором для живлення електромотора, встановленого спереду, а також невеликого літій-іонного акумулятора. Основним же рушієм є електромотор. Як і звичайний Note Aura, хетчбек Nismo пропонує 134 кінські сили потужності та 300 Ньютон-метрів крутного моменту.

Nissan просить за Note Aura Nismo 2 869 900 ієн в Японії, що конвертується у 699 699 гривень або 26 200 доларів. планів виводити модель на інші ринки у Nissan немає.

Фото: Nissan Note Aura Nismo 2021 для японського ринку / Nissan