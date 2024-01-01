Nissan Note отримав позашляхову версію та повний привід

Лінійку Nissan Note 2024 поповнив позашляховий варіант Autech. Він пройшов оновлення услід за стандартною модифікацією мінівена і з вересня надійде у продаж в Японії за ціною від 2,75 млн ієн ($17 500). Про це повідомляє Focus.ua.

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Новий Nissan Note Autech відрізняється особливою решіткою радіатора та зміненими бамперами з діодними протитуманками. Крім того, встановлено пластиковий захисний обвіс і 16-дюймові високо профільні шини, а кліренс збільшено на 25 мм (до 165 мм) порівняно зі стандартним Note.

Салон Nissan Note Autech має особливе оздоблення, а бардачок збільшений. Кросвен отримав віртуальну панель приладів та 9-дюймовий тачскрін. Підлога в багажнику стала дворівневою. Базова комплектація розширена – є безключовий доступ, клімат-контроль та набір систем безпеки.

Nissan Note Autech пропонують виключно в гібридних варіантах e-Power. Передньопривідна версія отримала 114-сильний електромотор та 1,2-літровий бензиновий мотор-генератор на 80 к. с. У повнопривідному варіанті встановлено додатковий 67-сильний електромотор на задню вісь. Середня витрата становить 4,6 л на 100 км.