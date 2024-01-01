Nissan Rogue отримав версію для бездоріжжя

Як передає Carscoops, впізнати новинку можна буде за глянцево-чорною передньою решіткою радіатора та акцентами на бампері кольору Lava Red. Окрім цього, кросовер отримав додатковий багажник на даху, глянцеві чорні зовнішні дзеркала та 17-дюймові колісні диски з шинами Falken Wild Peak 235/65R17.

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У салоні Nissan Rogue Rock Creek має сидіння з підігрівом й оббивкою з водонепроникного шкірозамінника. Вони також мають строчку кольору Lava Red, а панель приладів водія має чорне оздоблення, яке відповідає зовнішності кросовера.

1,5-літровий турбодвигун Rogue потужністю 204 к.с. із варіатором і варіатором й повним приводом залишились стандартними, але Rock Creek має корисну опцію Around View Monitor, яка може стати в пригоді під час поїздок, адже дає змогу бачити «крізь» капот землю внизу на швидкості до 19 км/год.

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До того ж система контролю спуску зі схилу також є стандартною. Окрім цього, покупці можуть оснастити кросовер додатковим пакетом, який включає бездротову зарядну панель, кермо з підігрівом, пасажирське сидіння з електроприводом у чотирьох напрямках й електропривід дверей багажника. Повідомляється, що Nissan оголосить вартість Nissan Rogue Rock Creek згодом.