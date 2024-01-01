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Який дизайн може отримати Nissan Murano 2025: фото

Нещодавно шпигуни помітили тестовий прототип майбутньої новинки, який суттєво нагадував електричний Aria. Подейкують, що Nissan відмовився від V6, тому новинка пропонуватиметься з чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом, а також, ймовірно, у версії гібрида.
Яким може бути Nissan Murano 2025: фото - Auto24

ФОТО: Carscoops|

Рендерне зображення Nissan Murano

Данило Северенчук
logo17 червня, 11:09
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Очікується, що новий Nissan Murano буде представлений пізніше цього року, тому наші колеги з Carscoops поділились власним уявленням майбутнього кросовера. Вони надали новинці зовнішність, подібну до Aria та Quashqai, з витонченою дворівневою оптикою.

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Нижня частина являє собою горизонтально розташовані денні ходові вогні, тоді як над ними розташовуються тонкі фари, поєднані світловим елементом. Задня частина оснащена ліхтарями на всю ширину кузова.

В салоні новий Murano матиме споріднені екрани інформаційно-розважальної системи та цифрової панелі приладів водія. Під ними розташовуватиметься керування клімат-контролем з фізичними кнопками. Ймовірно, модель також матиме проєкційний дисплей (HUD) та камери кругового огляду.

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Передбачається, що новинка матиме передній привід та буде заснована на платформі D, яку також використовують поточна генерація кросовера, Nissan Pathfinder та деякі моделі Infinity. Експерти припускають, що новий Murano отримає чотирициліндровий турбомотор в парі з дев’ятиступеневою АКПП.

Повідомляється, що новий кросовер дебютує вже цього року. Він конкуруватиме з такими моделями, як Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Jeep Grand Cherokee, Honda Pilot та Toyota Crown Signia.

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