Какой дизайн может получить Nissan Murano 2025: фото

Ожидается, что новый Nissan Murano будет представлен позже в этом году, поэтому наши коллеги из Carscoops поделились собственным представлением будущего кроссовера. Они придали новинке внешность, подобную Aria и Quashqai, с изящной двухуровневой оптикой.

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Нижняя часть представляет собой горизонтально расположенные дневные ходовые огни, тогда как над ними располагаются тонкие фары, соединенные световым элементом. Задняя часть оснащена фонарями на всю ширину кузова.

В салоне новый Murano будет иметь родственные экраны информационно-развлекательной системы и цифровой панели приборов водителя. Под ними будет располагаться секция управления климат-контролем с физическими кнопками. Вероятно, модель также будет иметь проекционный дисплей (HUD) и камеры кругового обзора.

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Предполагается, что новинка будет иметь передний привод и будет основана на платформе D, которую также используют текущая генерация кроссовера, Nissan Pathfinder и некоторые модели Infinity. Эксперты предполагают, что новый Murano получит четырехцилиндровый турбомотор в паре с девятиступенчатой АКПП.

Сообщается, что новый кроссовер дебютирует уже в этом году. Он будет конкурировать с такими моделями, как Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Jeep Grand Cherokee, Honda Pilot и Toyota Crown Signia.