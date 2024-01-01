Nissan тестирует новый Murano 2025 года

На шпионских снимках Carscoops заметно, что модель потеряла решетку радиатора V-motion и получит новую с горизонтальными полосами, которые плавно совмещены с оптикой. Подобное решение дебютировало на новом Kicks.

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Однако, фары выполнены в стиле электрического Ariya, которые, вероятно, соединены между собой тонкой световой полосой. Кроме этого, подобно электрическому родственнику, Murano имеет обтекаемый кузов с четко очерченной линией крыши и новыми боковыми зеркалами.

Сзади новинка будет иметь более тонкие задние фонари, а место под номерной знак теперь расположено на бампере, рядом с которым есть новые светоотражатели. Шпионам также удалось получить фото интерьера Murano.

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Теперь кроссовер будет иметь стильный и современный салон, с новыми отдельным дисплеями мультимедиа и цифровой панели приборов и вентиляционными отверстиями, похожими на те, что имеет Ariya. Вероятно, информационно-развлекательная система авто будет иметь встроенный Google.

Эксперты предполагают, что в основе новинки будет лежать платформа Nissan D, на базе которой основана текущая версия кроссовера, а также Pathfinder и Infiniti QX60. Также известно, что новый Nissan Murano будет иметь рядный четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом. По слухам, презентуют кроссовер в конце года.