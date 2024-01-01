Nissan представил парфюм с запахом жженых шин

Дословный перевод названия аромата означает “запах моей пыли”. Вероятно, это намек на пыль, которую оставляет за собой лидер гонки. Презентовали парфюм в социальных сетях подразделения Nismo.

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Carscoops сообщает, что парфюмерам из Китая удалось совместить запах сакуры с ароматом дыма от остатков сожженной резины и это является своеобразным символом духа гоночной команды Nissan в Formula E. Запах резины является приятным для большинства автофанатов, поэтому, возможно, сочетание с сакурой им также понравится.

"Новый аромат команды Nissan Formula E Team сочетает тона сакуры, цветка, изображенной на автомобилях, с запахом остатков шин от гоночных автомобилей команды Nissan e-4ORCE 04, чтобы совместить удивительную смесь", — говорится в заявлении Nissan.

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Сейчас это выглядит как хитрый маркетинговый ход, однако есть вероятность, что Nissan действительно планирует производить и продавать аромат. В таком случае стоит ожидать, что он будет доступен только в ограниченном количестве в течение короткого времени.