Nissan распродает автомобили со скидкой 10-15%: какие именно и где

Во время пандемии некоторые автопроизводители столкнулись с ситуацией, когда спрос на авто превышал предложение. Однако, похоже, теперь Nissan столкнулся с другой проблемой. Как сообщает Automotive News, компания намерена распродать свой запас автомобилей.

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Японский автопроизводитель хочет избавиться от моделей 2024 года, чтобы освободить место для новинок, таких как новый кроссовер Kicks в США, который вскоре поступит в продажу. Дилерам разрешено снижать стоимость авто на 10%, а в некоторых случаях даже больше.

Nissan Kicks 2025

Например, стоимость Nissan Armada второго поколения может быть уменьшена на 15%, по сравнению с начальной стоимостью внедорожника. Интересно, что в 2023 году, продажи компании на рынке США увеличились на 22,2%, по сравнению с 2022 годом.

За первый квартал 2024 года продажи выросли еще на 8,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако, этого оказалось недостаточно, чтобы сократить собственные запасы. Скорее всего, японский автопроизводитель введет скидки на модели и комплектации, которые медленно продаются.

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Однако, пока Nissan не вводит скидки, на спортивные авто GT-R и Z400, а также на дорогие комплектации кроссоверов, например, Pathfinder Platinum стоимостью 52 000 долларов, ведь сосредоточился на моделях массового рынка.