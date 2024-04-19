Компания Nissan готовит электрический вариант компактного хэтчбека Micra. Ожидается, что новинку представят в конце этого года. Micra EV будет представлена в линейке Nissan как самый доступный электромобиль.

Сообщение о том, что Nissan готовит доступную электрическую модель появлялись еще несколько лет назад. Тогда компания заявляла, что новый электромобиль будет разработан Nissan и изготовлен Renault на общей платформе альянса.

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Недавно Nissan принял новый бизнес-план "Arc" направленный на "значительное снижение затрат на электромобили следующего поколения" благодаря партнерству и совместной разработке технологий. По плану японский автопроизводитель представит 5 новых электромобилей.

В прошлом году компания инвестировала 3,8 миллиарда долларов США в свой завод в Сандерленде, который будет производить электрические Juke, Qashqai и преемника Leaf.

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Также Nissan уже ведет работу над электрической Micra EV, которая, как ожидается, дебютирует уже в этом году. Новинка займет роль самого доступного электромобиля бренда. Сообщается, что автомобиль будет иметь ту же платформу AmpR, которую использует Renault 5. Вероятно, Nissan Micra также будет иметь 400 км запаса хода и батареей емкостью 52 кВт-ч.





Говорят, что новинка от Nissan может предлагаться с меньшей батареей на 40 кВт-ч, из-за чего будет иметь меньшую стоимость. Журналисты Auto Express сообщают, что Micra EV будет иметь дизайн, подобный кроссоверу Ariya.

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Компания Nissan заявила, что стремится снизить затраты на свои новые электрические модели на 30%. Автопроизводитель ожидает, что его электромобили достигнут паритета в цене с автомобилями, работающими на бензине, к 2030 году.