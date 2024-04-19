Компанія Nissan готує електричний варіант компактного хетчбека Micra. Очікується, що новинку представлять в кінці цього року. Micra EV буде представлена в лінійці Nissan як найдоступніший електромобіль.

Повідомлення про те, що Nissan готує доступну електричну модель з’являлись ще декілька років тому. Тоді компанія заявляла, що новий електромобіль буде розроблений Nissan й виготовлений Renault на спільній платформі альянсу.

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Нещодавно Nissan прийняв новий бізнес-план «Arc» спрямований на «значне зниження витрат на електромобілі наступного покоління» завдяки партнерству та спільній розробці технологій. За планом японський автовиробник презентує 5 нових електромобілів.

Торік компанія інвестувала 3,8 мільярда доларів США у свій завод в Сандерленді, який буде виробляти електричні Juke, Qashqai та наступника Leaf.

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Також Nissan вже веде роботу над електричною Micra EV, яка, як очікується, дебютує вже в цьому році. Новинка займе роль найдоступнішого електромобіля бренду. Повідомляється, що автомобіль матиме ту ж платформу AmpR, яку використовує Renault 5. Вірогідно, Nissan Micra також матиме 400 км запасу ходу та батареєю ємністю 52 кВт-год.





Подейкують, що новинка від Nissan може пропонуватись з меншою батареєю на 40 кВт-год, через що матиме меншу вартість. Журналісти Auto Express повідомляють, що Micra EV матиме дизайн, подібний до кросовера Ariya.

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Компанія Nissan заявила, що прагне знизити витрати на свої нові електричні моделі на 30%. Автовиробник очікує, що його електромобілі досягнуть паритету в ціні з автомобілями, що працюють на бензині, до 2030 року.