Чутки про те, що модель Renault 5 E-Tech стане одним з найтехнологічніших представників B-сегменту підтвердились – автомобіль дійсно пропонує багато цікавих опцій за досить скромну ціну. Авто має запас ходу до 400 км й потужність в 150 к.с.

В рамках Женевського автосалону, що проходитиме з 26 лютого по 3 березня, відбулась офіційна презентація компактного електромобіля Renault 5 E-Tech. Авто отримало двонаправлену зарядку, розумну мультимедіа, батарею місткістю 52 кВт-год та запас ходу в 400 км.

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Компактний хетчбек має унікальний дизайн, який тісно пов’язаний з оригінальним Renault 5 1972 року випуску. Автомобіль оснащений вертикальним бампером з трапецієподібними фарами, квадратними ходовими вогнями та вертикальними задніми ліхтарями.

Renault 5 E-Tech Electric — це перший автомобіль, повністю розроблений на AmpR Small, новій платформі Ampere, призначеній для електромобілів B-сегменту. Renault 5 має розмір 3,92 метри у довжину та 1,5 метри у висоту. З цікавих опцій – автомобіль оснащений дисками 18 розміру, а також має дисплей на капоті, який відображатиме рівень заряду батареї під час зарядки.

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Всередині автомобіль має кермо, запозичене у інших моделей Renault, два нові споріднені мультимедійні екрани, один з яких слугує головним екраном мультимедіа, а інший – панеллю приладів.

Разом з Renault 5 E-Tech Electric дебютує “Reno” - офіційний аватар від компанії Renault. Він розроблений, щоб надати клієнтам приємніший та інтуїтивніший досвід роботи з електромобілем й може відповідати на запити користувача.

Екрани отримали новий графічний інтерфейс та дизайн, аби підкреслити сучасність нового Renault 5. Салон виконано у світлих кольорах, а сидіння, які на 100% зроблені з перероблених матеріалів, мають логотип “5”. Об’єм багажника цього крихітного авто досить великий – 326 літрів.

Унікальною рисою нового Renault 5 є його батарея. Вона має місткість на 40 кВт-год, що забезпечує запас ходу до 300 км. Також буде доступний інший варіант місткістю до 52 кВт-год, що дозволить долати до 400 км. Головною інновацією є ефективний зарядний пристрій на 11 кВт-год, який працює за технологією V2G й дозволяє повертати невикористану електроенергію назад в мережу. Цей процес може допомогти власникам авто платити менше за електроенергію щомісяця.

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Модель оснащена двигуном, схожим на той, що використовують Megane E-Tech Electric та Scenic E-Tech Electric, проте інженерам вдалось зменшити його в розмірі. Двигун буде доступний з трьома номінальними значеннями потужності: 150, 120 та 95 кінських сил. Також у всіх Renault 5 2024 встановлені системи автоматичного гальмування та напівавтономного водіння. Вартість базової версії у Європі починається від 25 000 Євро.