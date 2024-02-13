Японський виробник зі своїм електротяговим комерційним фургоном Interstar відкрито вступає у конкурентну боротьбу з електричним фургоном Ford e-Transit: чия візьме покаже час.

Nissan виводить на ринок повністю електричний фургон у двох версіях. При цьому виробник заявляє, що його абсолютно новий Interstar-e розроблений практично для всіх специфічних потреб бізнесу.

Якщо придивитися уважніше, то нова модель розділяє технологію з нещодавно представленим акумуляторним Renault Master. І це не дивно, оскільки "абсолютно новий з ніг до голови" фургон Interstar-е, як і електричний Master, розроблявся британською дизайн-студією Nissan у Лондоні.

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Новачок має велику передню частину з квадратними фарами, написом Interstar на носі, квадратними ґратами та яскравими світлодіодними денними ходовими вогнями. Скошене лобове скло та пласка підлога покращують аеродинаміку та підвищують ефективність на 20 відсотків порівняно з попередньою моделлю.

Буде запропоновано звичайний діапазон варіантів кузова панельного фургона з двома варіантами довжини та двома висотами даху. Також Nissan збирається запропонувати переобладнання в кемпер, щоб вийти на цей ринок, що розширюється.

Розробники звертають увагу потенційних споживачів на дизайн, що "випромінює відчуття вантажівки, а його напориста передня решітка підсилює владну присутність автомобіля". На їх думку, це має принести успіх як у Європі, так і в Північній Америці.

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Комерційний фургон Nissan Interstar з акумулятором місткістю 87 кВт-год має запас ходу 460 кілометрів. Також буде доступна версія нового Nissan Interstar із меншим запасом ходу з акумулятором місткістю 40 кВт-год із запасом ходу 200 кілометрів.

В обох випадках розрахунок робиться на станційну зарядку від мережі змінного струму, що дозволяє заряджати акумулятор фургона від 10 до 100% менш як 4 години. Однак при потребі Nissan пропонує достатні можливості швидкої зарядки постійного струму, щоб додати 250 км пробігу всього за 30 хвилин. Для міської дистрибуції такий термін доволі привабливий.

"Завдяки повністю електричній версії, збільшеній вантажності та різноманітному набору варіантів переобладнання ми пропонуємо саме те, що потрібно нашим повсякденним лідерам – малим і середнім підприємствам", – каже директор з легких комерційних автомобілів LCV Nissan Europe Ніколас Чанн.

Найбільша 4-тонна версія нового Interstar-e має вантажність 1,6 тонни. На цьому ТЗ можна їздити по всій Європі зі звичайними водійськими правами категорії В. Нагадаємо, у Європі для управління бензиновими та дизельними автомобілями максимальна вага ТЗ для управління водієм такої категорії не повинна перевищувати 3,5 т, але для акумуляторних машин ця вагова планка трохи збільшена.

Порівняно з попередньою моделлю Nissan, новий Interstar приблизно на 10 см довший, а отвір бічних дверей на 40 мм ширший. При цьому свої характеристики у порівнянні з дизельною версією Nissan не втратив, нова модель Interstar-e більш обтічна завдяки деяким аеродинамічним змінам і більш плоскому днищу.

Interstar-e також оснащена в стандартній комплектації системами екстреного гальмування, попередженням про сонливість, контролю тиску в шинах (TPMS) і допомоги при розгойдуванні причепа.

Попередні замовлення розпочнуться у другому кварталі 2024 року, а продажі стартують в останній половині року. Ціни й детальніші характеристики моделей ще не оголошено.