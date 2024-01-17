На гірськолижні траси Альп вийшов демонстраційний електрифікований концепт X-Trail Mountain Rescue з технологією e-4ORCE.

Концепт-кар X-Trail Mountain Rescue, спеціально адаптований для евакуації постраждалих в горах.

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Головна відмінність X-Trail Mountain Rescue від класичної версії – у відсутності коліс. Їх замінили на чотири гусеничні модулі з металогумовими стрічками та протекторними снігозачепами на них.

Таке виконання ходової бази дозволяє забезпечити впевнене зчеплення на слизьких і засніжених трасах. Основне завдання такої спеціалізованої рятувальної машини – в оперативному виїзді на лижню чи піший зимовий маршрут для евакуації травмованих людей та їх подальшого транспортування до найближчої медичної установи.

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Заднє сидіння там демонтовано для встановлення нош ножичного типу з коліщатами. Є окреме місце для медичного працівника, в спеціальних нішах зроблено висувні шухляди для рятівної атрибутики та аксесуарів.

На даху закріплено спеціальний багажник. Там розміщено переносні ноші, снігоприбиральні лопати, а також спеціальна атрибутика спецтранспорту – проблискові маячки та потужні фари.

Оскільки у спецмашини гусениці ширші від коліс, то конструкторам довелося розширити передні та задні арки. Передній бампер також зазнав змін – його посилили для розміщення лебідки. Окрім того, на передньому та задньому бамперах з'явилися буксирувальні гаки.

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З обох боків біля порогів для зручності доступу в салон зробили підніжки. Це вимушене рішення, оскільки на гусеницях X-Trail має на 23 см вищий кліренс, ніж у класичної дорожньої версії.

Концепт-кар X-Trail Mountain Rescue створено для привернення уваги до електрифікованої двомоторної системи повного приводу e-4ORCE, якою наділили X-Trail. Трансмісія відрізняється від традиційних механічних систем здатністю реагувати на зміну рівня зчеплення за 1/10 000 секунди, що приблизно в 1000 разів швидше, ніж у звичайних повнопривідних системах.

При цьому інноваційна бортова система сама розподіляє крутний момент між гусеничними рушіями відповідно до стану покриття. Зміна тяги доволі ефективна за будь-яких умов, пасажири не відчують її роботу навіть на бездоріжжі.

Що стосується управління машиною, то гусенична ходова з чотирьох модулів немає нічого спільного з тракторною схемою бортового повороту. Тут все так само як у класичних колісних кросоверах, де передні колеса повертають.

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Водій кермо повертає у потрібний бік і автомобіль рухається у заданому напрямку. Прискорення чи пригальмовування, а то й зупинки гусениць по одному боці для розвороту на місці тут немає, оскільки це не трактор і не ретрак.

X-Trail Mountain Rescue демонструється на п'яти європейських гірськолижних курортах під гаслом «Їздити відповідально». З цією метою Nissan сприятиме дотриманню правил чемного поводження на схилах, розміщуючи цифрові знаки, які закликають любителів гірських лиж та сноубордів уповільнювати рух на перетині різних схилів аби зменшити ризик зіткнення.

Подібно до дорожніх знаків, які показують швидкість транспортного засобу, вони нагадуватимуть гірськолижникам про швидкість наближення. Хто їде обережно, на знаках буде висвітлюватися "Дякую", а хто мчить дуже швидко - "Сповільнись".