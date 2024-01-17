На горнолыжные трассы Альп вышел демонстрационный электрифицированный концепт X-Trail Mountain Rescue с технологией e-4ORCE.

Концепт-кар X-Trail Mountain Rescue, специально адаптирован для эвакуации пострадавших в горах.

Читайте также Новый Nissan Leaf станет кроссовером

Главное отличие X-Trail Mountain Rescue от классической версии – в отсутствии колес. Их заменили на четыре гусеничных модуля с металлорезиновыми лентами и протекторными снегозацепами на них.

Такое исполнение ходовой базы позволяет обеспечить уверенное сцепление на скользких и заснеженных трассах. Основная задача такой специализированной спасательной машины – в оперативном выезде на лыжню или пеший зимний маршрут для эвакуации травмированных людей и их дальнейшей транспортировки в ближайшее медицинское учреждение.

Читайте также Электрический кроссовер Nissan Ariya получил заряженную версию Nismo

Заднее сиденье там демонтировано для установки носилок ножничного типа с колесиками. Есть отдельное место для медицинского работника, в специальных нишах сделаны выдвижные ящики для спасательной атрибутики и аксессуаров.

На крыше закреплен специальный багажник. Там размещены переносные носилки, снегоуборочные лопаты, а также специальная атрибутика спецтранспорта – проблесковые маячки и мощные фары.

Поскольку у спецмашины гусеницы шире колес, то конструкторам пришлось расширить передние и задние арки. Передний бампер также претерпел изменения – его усилили для размещения лебедки. Кроме того, на переднем и заднем бамперах появились буксировочные крюки.

Читайте также Nissan Rogue 2024 получит Google-сервисы и обновленный внешний вид

По обеим сторонам у порогов для удобства доступа в салон сделали подножки. Это вынужденное решение, поскольку на гусеницах X-Trail имеет на 23 см выше клиренс, чем у классической дорожной версии.

Концепт-кар X-Trail Mountain Rescue создан для привлечения внимания к электрифицированной двухмоторной системе полного привода e-4ORCE, которой наделили X-Trail. Трансмиссия отличается от традиционных механических систем способностью реагировать на изменение уровня сцепления за 1/10 000 секунды, что примерно в 1000 раз быстрее, чем в обычных полноприводных системах.

При этом инновационная бортовая система сама распределяет крутящий момент между гусеничными движителями в соответствии с состоянием покрытия. Изменение тяги довольно эффективно при любых условиях, пассажиры не почувствуют ее работу даже на бездорожье.

Что касается управления машиной, то гусеничная ходовая из четырех модулей не имеет ничего общего с тракторной схемой бортового поворота. Здесь все так же как в классических колесных кроссоверах, где передние колеса поворачиваются.

Читайте также Концептуальный кроссовер Nissan меняет цвет в зависимости от угла зрения

Водитель руль поворачивает в нужную сторону и автомобиль движется в заданном направлении. Ускорения или притормаживания, а то и остановки гусениц по одной стороне для разворота на месте здесь нет, поскольку это не трактор и не ретрак.

X-Trail Mountain Rescue демонстрируется на пяти европейских горнолыжных курортах под лозунгом "Ездить ответственно". С этой целью Nissan будет способствовать соблюдению правил вежливого поведения на склонах, размещая цифровые знаки, которые призывают любителей горных лыж и сноубордов замедлять движение на пересечении различных склонов чтобы уменьшить риск столкновения.

Подобно дорожным знакам, которые показывают скорость транспортного средства, они будут напоминать горнолыжникам о скорости приближения. Кто едет осторожно, на знаках будет высвечиваться "Спасибо", а кто мчится очень быстро - "Замедлитесь".