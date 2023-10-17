Автовиробник продемонструє на виставці мобільності Japan Mobility Show 2023 в Токіо свій третій за відліком концептуальний електромобіль Hyper Toure.

Акумуляторний автомобіль майбутнього має ознаки мінівена. Відмінність Hyper Tourer Concept в тому, що він зовсім не схожий на будь-які нинішні серійні моделі Nissan. Передня частина має особливо дивовижний вигляд із гострими лініями та акуратно з’єднана із задньою білою смугою талії, яка виконує роль світлодіодної світлової панелі.

Бічні сторони концептуального автомобіля також ефектні – зі складним дизайном коліс і стрункими обшивками дверей. У верхній половині концепту також є багато скла, що пропускає купу світла в салон.

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Салон Nissan ще більше вражає. Тут пропонується система повністю автономного водіння, оскільки передні сидіння можуть повертатися на 360 до задніх сидінь. Крім того, ті, хто сидить у другому ряду, можуть поставити переносний дисплей, який дозволить їм переглядати й керувати навігацією та аудіосистемою на головному екрані інформаційно-розважальної системи попереду.

Новизна ще й в тому, що концепт має передову систему штучного інтелекту, яка може відстежувати мозкові хвилі, частоту серцевих скорочень, дихання та потовиділення пасажирів і відповідно регулювати музику та освітлення. Ілюстрація: Nissan

Розробники Nissan стверджують, що Hyper Tourer Concept “орієнтований на людей, які цінують найкращі речі в житті та насолоджуються компанією друзів і колег, чи то в подорожі, чи то у відрядженні”.

Взимку навантаження на акумулятор в автомобілі зростає. Тож варто завчасно його перевірити, а за необхідності - замінити на новий. АКБ Bosch розраховані на важкі умови експлуатації та не підведуть навіть у сильний мороз. Рекламна інформація

Просторий салон був досягнутий завдяки компактним компонентам трансмісії, які включають твердотільні батареї та систему повного приводу e-4ORCE. Концепція також має функцію Vehicle-to-Everything (V2X), тобто акумулятор можна використовувати для живлення будинку, магазину чи офісу.