Производитель продемонстрирует на выставке мобильности Japan Mobility Show 2023 в Токио свой третий по счету концептуальный электромобиль Hyper Toure.

Аккумуляторный автомобиль будущего имеет признаки минивэна. Отличие Hyper Tourer Concept в том, что он совсем не похож на какие-либо нынешние серийные модели Nissan. Передняя часть имеет удивительный вид с острыми линиями и аккуратно соединена с задней белой полосой талии, которая выполняет роль светодиодной световой панели.

Боковые стороны концептуального автомобиля также эффектны – со сложным дизайном колес и стройной обшивкой двери. В верхней половине концепта также много стекла, пропускающего кучу света в салон.

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Салон Nissan еще больше поражает. Здесь предлагается система полностью автономного вождения, поскольку передние сиденья могут поворачиваться на 360 градусов к задним сиденьям. Кроме того, сидящие во втором ряду могут поставить переносной дисплей, который позволит им просматривать и управлять навигацией и аудиосистемой на главном экране информационно-развлекательной системы впереди.

Новизна еще и в том, что концепт обладает передовой системой искусственного интеллекта, которая может отслеживать мозговые волны, частоту сердечных сокращений, дыхание и потоотделение пассажиров и соответственно регулировать музыку и освещение. Иллюстрация: Nissan

Разработчики Nissan утверждают, что Hyper Tourer Concept "ориентирован на людей, которые ценят лучшие вещи в жизни и наслаждаются компанией друзей и коллег, будь то в путешествии или командировке".

Зимой погрузка на аккумулятор в автомобиле растет. Поэтому следует заранее его проверить, а при необходимости – заменить новым. АКБ Bosch рассчитаны на тяжелые условия эксплуатации и не подведут даже в сильный мороз. Рекламная информация

Просторный салон был достигнут благодаря компактным компонентам трансмиссии, включающим твердотельные батареи и систему полного привода e-4ORCE. Концепция также имеет функцию Vehicle-to-Everything (V2X), то есть аккумулятор можно использовать для питания дома, магазина или офиса.