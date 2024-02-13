Японский производитель со своим электротяговым коммерческим фургоном Interstar открыто вступает в конкурентную борьбу с электрическим фургоном Ford e-Transit: чья возьмет покажет время.

Nissan выводит на рынок полностью электрический фургон в двух версиях. При этом производитель заявляет, что его совершенно новый Interstar-e разработан практически для всех специфических потребностей бизнеса.

Если присмотреться внимательнее, то новая модель разделяет технологию с недавно представленным аккумуляторным Renault Master. И это неудивительно, поскольку "абсолютно новый с ног до головы" фургон Interstar-е, как и электрический Master, разрабатывался британской дизайн-студией Nissan в Лондоне.

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Новичок имеет большую переднюю часть с квадратными фарами, надписью Interstar на носу, квадратной решеткой и яркими светодиодными дневными ходовыми огнями. Скошенное лобовое стекло и плоский пол улучшают аэродинамику и повышают эффективность на 20 процентов по сравнению с предыдущей моделью.

Будет предложен обычный диапазон вариантов кузова панельного фургона с двумя вариантами длины и двумя высотами крыши. Также Nissan собирается предложить переоборудование в кемпер, чтобы выйти на этот расширяющийся рынок.

Разработчики обращают внимание потенциальных потребителей на дизайн, что "излучает ощущение грузовика, а его напористая передняя решетка усиливает властную присутствие автомобиля". По их мнению, это должно принести успех как в Европе, так и в Северной Америке.

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Коммерческий фургон Nissan Interstar с аккумулятором емкостью 87 кВт-ч имеет запас хода 460 километров. Также будет доступна версия нового Nissan Interstar с меньшим запасом хода с аккумулятором емкостью 40 кВт-ч с запасом хода 200 километров.

В обоих случаях расчет делается на станционную зарядку от сети переменного тока, позволяющую заряжать аккумулятор фургона от 10 до 100% менее 4 часов. Однако при необходимости Nissan предлагает достаточные возможности быстрой зарядки постоянного тока, чтобы добавить 250 км пробега всего за 30 минут. Для городской дистрибуции такой срок довольно привлекательный.

"Благодаря полностью электрической версии, увеличенной грузоподъемности и разнообразному набору вариантов переоборудования мы предлагаем именно то, что нужно нашим повседневным лидерам – малым и средним предприятиям", – говорит директор по легким коммерческим автомобилям LCV Nissan Europe Николас Чанн.

Самая большая 4-тонная версия нового Interstar-e имеет грузоподъемность 1,6 тонны. На этом ТС можно ездить по всей Европе с обычными водительскими правами категории В. Напомним, в Европе для управления бензиновыми и дизельными автомобилями максимальный вес ТС для управления водителем такой категории не должен превышать 3,5 т, но для аккумуляторных машин эта весовая планка немного увеличена.

По сравнению с предыдущей моделью Nissan, новый Interstar примерно на 10 см длиннее, а проем боковых дверей на 40 мм шире. При этом свои характеристики по сравнению с дизельной версией Nissan не потерял, новая модель Interstar-e более обтекаема благодаря некоторым аэродинамическим изменениям и более плоскому днищу.

Interstar-e также оснащена в стандартной комплектации системами экстренного торможения, предупреждением о сонливости, контроля давления в шинах (TPMS) и помощи при раскачке прицепа.

Предварительные заказы начнутся во втором квартале 2024 года, а продажи стартуют в последней половине года. Цены и более подробные характеристики моделей еще не объявлены.