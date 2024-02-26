Слухи о том, что модель Renault 5 E-Tech станет одним из самых технологичных представителей B-сегмента подтвердились - автомобиль действительно предлагает много интересных опций за довольно скромную цену. Авто имеет запас хода до 400 км и мощность в 150 л.с.

В рамках Женевского автосалона, который будет проходить с 26 февраля по 3 марта, состоялась официальная презентация компактного электромобиля Renault 5 E-Tech. Авто получило двунаправленную зарядку, умную мультимедиа, батарею емкостью 52 кВт-ч и запас хода в 400 км.

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Компактный хэтчбек имеет уникальный дизайн, который тесно связан с оригинальным Renault 5 1972 года выпуска. Автомобиль оснащен вертикальным бампером с трапециевидными фарами, квадратными ходовыми огнями и вертикальными задними фонарями.

Renault 5 E-Tech Electric - это первый автомобиль, полностью разработанный на AmpR Small, новой платформе Ampere, предназначенной для электромобилей B-сегмента. Renault 5 имеет размер 3,92 метра в длину и 1,5 метра в высоту. Из интересных опций – автомобиль оснащен дисками 18 размера, а также имеет дисплей на капоте, который будет отображать уровень заряда батареи во время зарядки.

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Внутри автомобиль имеет руль, позаимствованный у других моделей Renault, два новых родственных мультимедийных экрана, один из которых служит главным экраном мультимедиа, а другой – панелью приборов.

Вместе с Renault 5 E-Tech Electric дебютирует "Reno" - официальный аватар от компании Renault. Он разработан, чтобы предоставить клиентам приятный и интуитивный опыт работы с электромобилем и может отвечать на запросы пользователя.

Экраны получили новый графический интерфейс и дизайн, чтобы подчеркнуть современность нового Renault 5. Салон выполнен в светлых цветах, а сиденья, которые на 100% сделаны из переработанных материалов, имеют логотип "5". Объем багажника этого крошечного авто достаточно большой – 326 литров.

Уникальной чертой нового Renault 5 является его батарея. Она имеет емкость на 40 кВт-ч, что обеспечивает запас хода до 300 км. Также будет доступен другой вариант емкостью до 52 кВт-ч, что позволит преодолевать до 400 км. Главной инновацией является эффективное зарядное устройство на 11 кВт-ч, которое работает по технологии V2G и позволяет возвращать неиспользованную электроэнергию обратно в сеть. Этот процесс может помочь владельцам авто платить меньше за электроэнергию ежемесячно.

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Модель оснащена двигателем, похожим на тот, что используют Megane E-Tech Electric и Scenic E-Tech Electric, однако инженерам удалось уменьшить его в размере. Двигатель будет доступен с тремя номинальными значениями мощности: 150, 120 и 95 лошадиных сил. Также во всех Renault 5 2024 установлены системы автоматического торможения и полуавтономного вождения. Стоимость базовой версии в Европе начинается от 25 000 Евро.