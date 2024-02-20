Французский концерн, кроме автомобилей, покажет ряд изделий от французских стартапов.

Бренд Renault раскрыл, что именно покажет на 91-м Женевском международном автосалоне (GIMS), который пройдет с 26 февраля по 3 марта 2024 года.

Компания покажет линейку электрических и гибридных автомобилей: Renault 5, Megane и Scenic, Espace и Rafale, а также Renault 5 E-Tech Electric - первый автомобиль, который содержит Reno, интерактивный аватар Renault. Возле демонстратора в яйцевидной форме в центре стенда посетители смогут пообщаться с этим новым, умным и дружелюбным попутчиком.

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На стенде Renault также будет представлен выбор товаров, посвященных модели Renault 5. В магазине The Originals будут продаваться товары, разработанные и изготовленные французскими брендами. Речь идет о футбольном столе Bonzini, доске для серфинга Shapers Club, шерстяной джемпер Saint James и электрический самокат Plume.

Пять уникальных совместных проектов с французскими стартапами

Renault, который также является брендом-активистом, улучшает запуск своего культового автомобиля с помощью 5 Movements, программы с участием пяти французских стартапов в секторе мобильности. Каждый совместный проект вращается вокруг природного элемента – земли, воды, воздуха или снега – и все эти объекты мобильности являются новаторскими, компактными и высокопроизводительными.

Первая сложная парусная шлюпка Реверсо – Антуан Симон

Reverso, французский стартап, прокладывает новые пути с одноименным компактным, сверхстабильным парусником с жестким корпусом. Он имеет размеры 3,40 на 1,45 метра и может быть разобран на четыре независимые плавающие части, что делает его удобным для хранения и транспортировки. Передовой дизайн Reverso, высококачественные материалы и ручная работа во Франции делают его идеальным выбором для приключений на воде.

Первый электрический BMX Evol BMX – Оливье Ле Квелек

Evol BMX является результатом сотрудничества Оливье Ле Келлека, энтузиаста электромобильности, и Винсента Коста, выдающегося архитектора. Его дизайн воплощает в себе безупречный союз жизненной силы и высокой производительности, что делает его идеальным для заядлых байкеров и любителей городской культуры. Эта эксклюзивная модель оснащена двигателем мощностью 500 Вт и может развивать скорость до 45 км/ч.

Первый электрический водный мотоцикл Сирасер – Флавиен Неерц

Searacer - первый электрический водный мотоцикл, созданный в юго-восточной Франции Флавьеном Неерцем для водных видов спорта. Производительность его двигателя с высокой плотностью непревзойденная, а Searacer достаточно универсален, чтобы поразить как опытных спортсменов, так и новичков. Он получил награду A' Design Award, а также одобрение мотогонщика Гран-при Франции Фабио Куартараро.

Лунный велосипед (электрический снегокат) Николя Мурон

Moonbike революционизирует путешествия зимой благодаря своему электрическому снежному скутеру. Он легкий и маневренный, имеет гусеничную гусеницу сзади и лыжу спереди, может двигаться со скоростью более 40 км/ч и имеет запас хода 3 часа. Он без цепи и ремня, поэтому требует минимального обслуживания – и является чрезвычайно надежным и эффективным. Этот прорыв запатентован, создан в Альпах, и подарит пользователям веселые и незабываемые впечатления зимой.

Электрическая фольга – Этьен Монберо

Эта высококачественная электрическая пленка обеспечивает идеальный баланс с бескомпромиссным качеством по конкурентоспособной цене. Его 5 лет исследований и разработок разработаны и изготовлены во Франции, он может ездить до 90 минут и весит менее 30 кг. Он может достигать 35 км/ч и взлетать со скоростью 15 км/ч, обеспечивая успокаивающий и одновременно волнующий опыт, совсем непохожий ни на что другое.

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