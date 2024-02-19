Peugeot - один из первых производителей автомобилей, который интегрировал искусственный интеллект на основе технологии ChatGPT.

Искусственный интеллект интегрирован в фирменный салон Peugeot i-Cockpit. Его можно активировать голосом по фразе "OK Peugeot". Так помощник-ассистент с искусственным интеллектом на основе технологии ChatGPT сможет ответить на любой вопрос и предложит беспрецедентный уровень сервиса и удобства для автомобилистов.

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Peugeot внедряет искусственный интеллект на основе технологии ChatGPT в своих автомобилях нового поколения. Искусственный интеллект на основе технологии ChatGPT (аббревиатура от Chat Generative Pre-trained Transformer) – это передовая технология, разработана компанией OpenAI. Технология дает возможность обучения на огромном количестве данных и информации, чтобы обеспечить точные и лаконичные ответы на вопросы пользователей.

Искусственный интеллект на основе технологии ChatGPT способен ответить на широкий спектр вопросов: от обще простых до довольно сложных. Также он может участвовать в разговоре.

Например, если вы приехали в какой-то город, вы можете попросить его указать, какие памятники архитектуры стоит посетить, запросить подробный рассказ об истории выбранных мест, а затем навигационная система автомобиля даже проведет вас к этой достопримечательности архитектуры.

Искусственный интеллект с технологией ChatGPT может делать гораздо больше, чем просто отвечать на вопросы. Ваши дети скучают во время длительного путешествия? Попросите ChatGPT организовать викторину на тему, которая их увлекает! За несколько секунд искусственный интеллект предложит часы развлечений!

Peugeot интегрирует искусственный интеллект на основе технологии ChatGPT в фирменный салон i-Cockpit® всех своих моделей актуального нового поколения, оснащенных мультимедийными системами с поддержкой онлайн сервисов. Перечень соответствующих моделей Peugeot следующий: новый 208, новый 2008, новый 308, новый 308 SW, новый 408, новый 508, новый 508 SW, новый E-3008, новый E-RIFTER, новый E-TRAVELLER, новый E-Partner, новый E-Expert; а также вскоре к ним присоединится Новый E-5008.

Все клиенты-покупатели автомобилей и электромобилей Peugeot могут активировать технологию ChatGPT через Peugeot Service Store. Внедрение искусственного интеллекта в новых моделях Peugeot является примером "пилотной фазы", которая позволяет активировать систему искусственного интеллекта и использовать ее бесплатно в течение 6 месяцев.

Сначала такая возможность была зарезервирована для первых 5 000 клиентов, однако впоследствии это предложение было расширено до 10 000 клиентов после высокого всплеска популярности – когда всего за несколько дней количество подписок превысило 50% первоочередного плана.

После этого этапа Peugeot будет внимательно рассматривать отзывы пользователей, чтобы предложить искусственный интеллект на основе технологии ChatGPT для всех клиентов, которые имеют автомобиль с соответствующей мультимедийной онлайн системой.

Напомним, что искусственный интеллект помогает создавать дизайн автомобилей.