Peugeot один із перших виробників автомобілів, який інтегрував штучний інтелект на основі технології ChatGPT.

Штучний інтелект інтегрований у фірмовий салон Peugeot i-Cockpit. Його можна активувати голосом за фразою «OK Peugeot». Так помічник-асистент зі штучним інтелектом на основі технології ChatGPT зможе відповісти на будь-яке запитання та запропонує безпрецедентний рівень сервісу й зручності для автомобілістів.

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Peugeot запроваджує штучний інтелект на основі технології ChatGPT у своїх автомобілях нового покоління. Штучний інтелект на основі технології ChatGPT (абревіатура від Chat Generative Pre-trained Transformer) – це передова технологія, розроблена компанією OpenAI. Технологія дає можливість навчання на величезній кількості даних та інформації, щоб забезпечити точні та лаконічні відповіді на питання користувачів.

Штучний інтелект на основі технології ChatGPT здатний відповісти на широкий спектр запитань: від загально простих до доволі складних. Також він може брати участь у розмові.

Наприклад, якщо ви приїхали в якесь місто, ви можете попросити його вказати, які пам'ятки архітектури варто відвідати, запросити детальну розповідь про історію обраних місць, а потім навігаційна система автомобіля навіть проведе вас до цієї пам'ятки архітектури.

Штучний інтелект з технологією ChatGPT може робити набагато більше, ніж просто відповідати на запитання. Ваші діти нудьгують під час тривалої подорожі? Попросіть ChatGPT організувати вікторину на тему, яка їх захоплює! За кілька секунд штучний інтелект запропонує години розваг!

Peugeot інтегрує штучний інтелект на основі технології ChatGPT у фірмовий салон i-Cockpit® усіх своїх моделей актуального нового покоління, що оснащені мультимедійними системами з підтримкою онлайн сервісів. Перелік відповідних моделей Peugeot наступний: новий 208, новий 2008, новий 308, новий 308 SW, новий 408, новий 508, новий 508 SW, новий E-3008, новий E-RIFTER, новий E-TRAVELLER, новий E-Partner, новий E-Expert; а також незабаром до них приєднається Новий E-5008.

Усі клієнти-покупці автомобілів та електромобілів Peugeot можуть активувати технологію ChatGPT через Peugeot Service Store. Впровадження штучного інтелекту в нових моделях Peugeot є прикладом «пілотної фази», яка дозволяє активувати систему штучного інтелекту та використовувати її безкоштовно протягом 6 місяців.

Спочатку така можливість була зарезервована для перших 5 000 клієнтів, проте згодом ця пропозиція була розширена до 10 000 клієнтів після високого сплеску популярності – коли всього за кілька днів кількість підписок перевищила 50% першочергового плану.

Після цього етапу Peugeot буде уважно розглядати відгуки користувачів, щоб запропонувати штучний інтелект на основі технології ChatGPT для всіх клієнтів, які мають автомобіль з відповідної мультимедійною онлайн системою.

Нагадаємо, що штучний інтелект допомагає створювати дизайн автомобілів.