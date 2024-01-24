10:30, 24 січня 0

Як відчути себе кінозіркою? Просто варто поїздити вулицями одного з українських міст на Peugeot 408. Ось водій попутного авто посигналив та сказав "клас!". Дитина показує на вас пальцем. Симпатична леді ледь не зашпорталась, бо повернула голову та не побачила сходинку. А ось цей чоловік п’є каву та неспішно роздивляється ваше авто зі всіх боків.

Така посилена популярність викликана зовсім не моєю скромною персоною. Усі звертають увагу на автомобіль – новий Peugeot 408. І він справді вартий позитивних емоцій, яких у нашому житті зараз не так багато.

У центрі уваги

Ефектно виглядає перш за все форма кузова – клиноподібний фастбек, який також нагадує кросовер. Разом з вузькими фарами та чорною безрамковою решіткою радіатора вона надає схожості 408-му з якимось суперкаром – чи то Lamborghini Urus, чи якогось з Ferrari. А ще погляд приковує колір – металік, який в залежності від освітлення може здаватися синім, а інколи зеленуватим.

У нового Peugeot 408 і справді є дещо від кросовера – по-перше, це кліренс у 189 мм, а по-друге – висока посадка. Водій та пасажири сидять на 4 см вище, ніж у легковому Peugeot. При цьому висота автомобіля не перевищує 1,5 метра.

Серед непомітних атрибутів кросовера – сталевий захист двигуна та коробки. Але це вже комплектація для українського ринку, яка включає ще кілька потрібних для нашого клімату опцій.

З корми 408-ий теж виглядає дуже ефектно. Спадаючу форму задніх дверей прикрашають елементи, схожі на антикрило. Можливо, вони і впливають на аеродинаміку, але виглядають ще більш оригінально. Причому ці елементи жодним чином не шкодять функціональності – дах не заважає головам пасажирів заднього дивану, а спойлер не помітно в дзеркалі заднього виду.

Кришка багажника в тестового авто у комплектації GT обладнана електроприводом. Багажник досить місткий – в нього входить 505 л. А якщо скласти спинки, то ввійде втричі більше - 1580 л. До речі, навіть в багажнику французи не забули про стиль – тут встановлено алюмінієвий поріжок для важких речей.

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Космічно та функціонально

Інтер’єр зроблено в тому ж стилі, що Peugeot 308, от тільки за розмірами він більший, тому й більш зручний. Але тим, хто мало знайомий з сучасними Peugeot, салон видається космічно-футуристичним. Насправді це не перебільшення. Чого варта лише приладова панель з 3D ефектом. Тут показники приладів бачиш в кілька шарів, ніби одні ближчі, а інші – трохи далі.

Звісно, стилі можна змінювати – наприклад, прибрати все зайве та залишити лише необхідні цифри. Або вивести по центру картинку з інфрачервоної камери нічного бачення, яка здатна ідентифікувати пішоходів або тварин висотою понад 50 см на відстані від 15 до 200 м. Взимку в умовах поганої видимості, коли все на дорозі зливається у 50 відтінків сірого, це дуже корисна опція, яка може зберегти життя.

Другий 10 дюймовий екран – посередині салону. Чітка картинка, швидко реагує на натискання, а камера заднього вигляду з функцією огляду на 360 градусів досить контрастна. Під основним екраном розміщена додаткова сенсорна панелька з кнопок, які водій налаштовує під себе. А ще нижче - фізичні кнопки кліматичної системи, функції якої не потрібно шукати в нетрях меню. Якщо все правильно налаштувати під себе, керування більшістю функцій клімату та мультимедійки буде проходити з одного дотику.

Взагалі, мультимедійка нової генерації вміє за бездротовим протоколом під'єднуватися одночасно до двох пристроїв на Android чи iOS. А ще вона українською мовою підказує, як нею правильно користуватись.

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Комфорт першого класу

Особливої уваги заслуговують крісла в тестовому авто – саме ці, блакитні, доступні для версії GT. Вони мають не лише ортопедичну форму зі схваленням інституту AGR, але й шкіру наппа, електричне регулювання з пам’яттю та навіть масажер на 8 програм! Причому в спинці вмонтовані не пневматичні елементи, що надувають чи здуваються, а фізичні тверді валики, тому розминає спину він добряче.

А ще з цими кріслами ноги не «висять», адже тут найдовші подушки з наявних у Peugeot, до того ж їх можна ще й відсунути.

На задній ряд зручно сідати, та й місця там достатньо. Адже це один з найдовших автомобілів в лінійці Peugeot (4,69 м), та й ще з колісною базою у 2,79 м. Місця для ніг та голови вдосталь, а підлога практично пласка. Зручності додає підлокітник, який закриває отвір для лиж та пара роз’ємів USB-C.

Такі ж USB-C є і спереду, і це окрім бездротової зарядки для смартфона. Ненав’язлива підсвітка салону змінює відтінок в залежності від режиму їзди - Normal, Eco чи Sport. Але можна змінити колір і за власним вподобанням.

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Тихо, як в гібриді

Ми вже звикли, що під капотом французьких авто найчастіше встановлений економний та надійний турбодизель. Однак цього разу Peugeot 408 знову здивував. Автомобіль має 1,6-літровий бензиновий двигун потужністю аж 215 кінських сил! Для такого невеличкого об’єму це дуже достойна цифра! У парі з ним працює японська 8-ступенева коробка передач AISIN, яка добре відома за іншими моделями концерну.

Перше, чим здивував цей силовий агрегат – абсолютною безшумністю. Так, в цьому є заслуга шумоізоляції та подвійного скла передніх вікон, але на холостих обертах двигуна не чутно зовсім, – таке враження, що їдеш на гібриді, а зараз крутить електромотор. Дивишся на тахометр – ні, оберти трохи більше тисячі, а от звуку нема.

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Жодної мови про вібрації чи інші шуми, – звичайно, якщо на дорозі не багато ям. Втім, ця шикарна звукоізоляція має навіть дещо негативний ефект – адже вона зменшила експресію від їзди. Прискорюється 408-ий динамічно – за 7,9 секунд до сотні. Крутний момент у 300 НМ вже з двох тисяч обертів потужно розганяє машину, а автомат у спортивному режимі швидко перемикається. Однак фізичних відчуттів шаленого прискорення не вистачає. Натомість найбільш гармонійно коробка передач з турбобензиновиком працює в нормальному режимі.

Тоді на перший план виходить комфорт та зручність пересування – наприклад, з пасажирами на другому ряду можна говорити, не підвищуючи голосу.

Цей фастбек поєднує високу підвіску та високі шини з керованістю легковика. Маленьке кермо салону i-Cockpit традиційно гостре, хоча й мало інформативне з точки зору зворотньої віддачі. Підвіска дещо затиснута, однак це непогано - машина немов стелиться дорогою та не «плаває» над нею. Хоча на більших нерівностях чути її роботу, особливо ззаду. А загалом керувати автомобілем дуже легко та приємно. Звичайно, у бензинового мотора дещо вища витрата пального – у місті він ”з’їдає” близько десяти літрів. А от на трасі завдяки довгій 8-ій передачі можна вкластись і у сім.

Безпека звідусіль

Ще більше впевненості в керуванні надають системи безпеки. Наприклад, матричні світлодіодні фари мають кілька режимів роботи в залежності від швидкості автомобіля, погодних умов та навіть завантаженості. Вони не засліплюють колег у потоці, при цьому перемикати дальнє та ближнє світло не потрібно.

При виїзді з парковки заднім ходом, окрім системи огляду заднього виду, радари «бачать» на 40 м в обидва боки невидимих для камер людей та машини. А система активного гальмування може зупинити машину, якщо водій не побачив пішохода чи досить великий предмет перед авто. Адаптивний круїз-контроль з утримуванням у смузі дозволяє без напруги долати сотні кілометрів навіть за досить активного трафіку на дорозі.

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Без доплати “за стиль”

Враховуючи яскраву зовнішність, космічний дизайн салону та швидкий двигун, французи не зробили ціну Peugeot 408 захмарною. У початковій комплектації Allure Pack, в якій є достатньо обладнання, автомобіль коштує 1 264 300 грн, тобто приблизно 33 тисячі доларів. І це вже практично з усіма переліченими системами безпеки, світлодіодними фарами, 10-дюймовим дисплеєм мультимедія тощо.

Вища комплектація GT оцінена у 1 411 200 грн, тобто 37 тисяч доларів. Тут вже є матричні фари, утримання в смузі, 3D панель приладів, камера на 360 градусів, електропривід дверей багажника та сидіння з масажем. За ціною автомобіль чітко знаходиться між хетчбеком 308 та кросоверами 3008 та 5008. Тому жодної доплати “за стиль” тут не враховано.

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А ще цікаво, що нещодавно Peugeot 408 став лідером в Україні 2023 році за результатами опитування громадської думки автомобілістів. І це звання цілком заслужене. Автомобілів з такою зовнішністю, рівнем технологій, салоном та комфортом на ринку небагато. До того ж кожен у ньому відчуватиме себе якщо не зіркою кіно, то вже напевне особою, що знаходиться в центрі уваги оточуючих.