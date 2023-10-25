На ринок вивели оновлені Peugeot, Citroen та Opel з традиційним та електричним приводом, а також сучасними мультимедійними рішеннями.

Серія оновлених комерційних авто Peugeot, Citroen та Opel від концерну Stellantis презентовано одночасно.

Зокрема, Peugeot представили повністю електричні моделі комерційної лінійки E-Partner, E-Expert, E-Boxer. У Citroёn це Berlingo Van, Jumpy та Jumper. Opel показав Combo, Vivaro та Movano.

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Peugeot

Peugeot показав оновлену комерційну лінійку, яка буде як повністю електричною, так і з традиційними двигунами внутрішнього згоряння. Зокрема, саме такі автомобілі будуть представлені в Україні.

Peugeot E-Partner

Електричний Peugeot E-Partner має запас ходу на електроприводі до 330 км (WLTP). Попри наявність електробатареї, зберігся корисний об'єм для навантаження до 4,4 куб. м. Корисне навантаження сягає 780 кг, можливість буксирування причепу вагою – до 750 кг.

Новий Peugeot E-Partner отримав повністю оновлену передню частину:

Нова решітка радіатора з фірмовим логотипом

Змінений дизайн переднього бампера

Нові передні фари з «трьома кігтями».

Нові колеса з центральним ковпачкам з новим логотипом.

Пасажирський салон привертає увагу новою передньою панеллю, яка пропонує покращену ергономіку та якісне оздоблення. Фірмова концепція салону PEUGEOT i-Cockpit® доповнена абсолютно новим 10-дюймовим сенсорним екраном формату HD, який встановлено у верхній частині передньої панелі. На кермі передбачені елементи керування аудіо-системою та круїз-контролем, а підкермові пелюстки використовуються для регулювання рекуперації під час гальмування. Нарешті, також змінились сидіння: вони отримали нові варіанти оздоблення тканиною – одночасно, більш міцною та елегантною.





Новий Peugeot E-Partner та його повністю електричний привод (електромотор) пропонують максимальну потужність 100 кВт або 136 к.с. й максимальний крутний момент 270 Нм. Живлення електромотору реалізовано за рахунок акумулятора ємністю 50 кВт*год (це корисна ємність, що використовується). Для електричного фургону доступні три режими руху: ECO – для максимального запасу ходу; POWER – для максимальної потужності при повному навантаженні; NORMAL – для оптимального балансу між потужністю та економічністю на кожен день. Максимальна швидкість сягає 130 км/год, а прискорення 0-100 км/год – за 11,2 секунди.

Новий Peugeot E-Partner буде доступний у двох розмірах кузова: стандартний кузов – довжиною 4,40 м та зі звичайними пасажирським салоном (до 3 місць); або подовжений довжиною 4,75 м зі звичайним (до 3 місць) або зі збільшеним пасажирським салоном (до 5 місць).

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На додаток до нового електричного фургону Peugeot E-Partner, також буде доступним широкий вибір інших версій автомобіля Peugeot Partner – з бензиновими двигунами PureTech (потужністю 110 к.с.) або з дизельними двигунами BlueHDi (потужністю 100 або 130 к.с.); останній варіант може поєднуватися з 8-ступеневою автоматичною коробкою перемикання передач; стандартом є механічна коробка передач.

Фургони Peugeot Partner з двигунами внутрішнього згорання також отримають всі оновлення та переваги, відзначені для електричної версії. Крім того, будуть запропоновані різноманітні варіанти довжини кузова та конфігурації пасажирського салону.

Peugeot E-Expert

Новий Peugeot E-Expert пропонує: корисний вантажний об’єм – до 6,6 куб. м; корисне навантаження – до 1 263 кг; допустиму масу причепа для буксирування – до 1 000 кг.

Новий Peugeot E-Expert створений для вульких вуличок сучсних європейських міст: радіус розвороту складає лише 12,4 метра (кузов стандартної довжини), а його висота на рівні 1,90 м означає безпроблемне паркування на підземних стоянках.

Передня частина E-Expert отримала новий характерний дизайн сучасної лінійки моделей Peugeot: оновлена решітка радіатора, новий логотип, повністю світлодіодні фари з фірмовим «світловим підписом», передній бампером, що оптимізований для кращого захисту та аеродинаміки.

В салоні встановлено нове кермо та панель приладів. Повністю цифрова панель приладів та додатковий великий центральний 10-дюймовий сенсорний екран забезпечують приємний і зручний інтерфейс HMI (Human Machine Interface) для зв’язку «людина/машина».

Також в салоні з’явилося більше відділень для зберігання речей, зокрема у верхній частині панелі приладів і на центральній консолі. А нова конструкція підсклянників, розміщених на краях передньої панелі, дозволяє утримувати смартфон у вертикальному положенні.

Новий Peugeot E-Expert оснащений електродвигуном потужністю 100 кВт (136 к.с.) і максимальним крутним моментом 260 Нм, що забезпечує максимальну швидкість на рівні 130 км/год.

Щоб задовольнити потреби всіх водіїв-професіоналів, пропонується два типи акумуляторів: з батареєю на 50 кВт*год забезпечується запас ходу до 224 км (за комбінованим циклом WLTP), а з батареєю ємністю 75 кВт*год – запасом ходу до 350 км.



Новий E-Expert буде доступний у кількох версіях: вантажний фургон зі стандартним кузовом (4,98 м) або фургон з подовженим кузовом (5,33 м), комбі-версія зі стандартним або подовженим кузовом та 5- або 6-місним салоном, пасажирська 9-місна версія та ін.

Також буде запропонована воднева версія, що матиме запас ходу до 460 км (WLTP). Така версія створена на основі електричного фургона та з додаванням водневого елементу живлення, завдяки чому вдається поєднати переваги водню, акумуляторної батареї, електричного приводу.

Крім того, існує широкий асортимент моделі Expert з традиційними дизельними двигунами внутрішнього згорання серії BlueHDi – потужністю 120 або 145 к.с. у поєднанні з 6-ступеневою механічною коробкою передач. Також буде передбачено варіант двигуна BlueHDi потужністю 180 к.с. у парі з 8-ступеневою автоматичною коробкою перемикання передач. Автоматична трансмісія у якості опції також буде доступна для версії з двигуном BlueHDi потужністю 145 к.с.

Peugeot E-Boxer

Зміни зовнішнього дизайну Peugeot E-Boxer підкреслюють його міцність та витривалість. Крім того, оновлення оптимізують аеродинамічну ефективність фургону – наприклад: обтічний передній бампер, оновлені дзеркала заднього огляду, нова решітка з автоматично керованими заслінками для регулювання потоку повітря.



Салон Peugeot E-Boxer також був значно перероблений та покращений: кермо нового дизайну, оновлена передня панель та панель приладів, нові варіанти оздоблення сидінь та дверних карт.

Новий Peugeot E-Boxer також отримав повністю нові електричні компоненти – починаючи від електромотору і продовжуючи акумулятором. Відтепер електричний силовий агрегат розвиває 200 кВт (або близько 270 к.с.) та крутний момент на рівні 400 Нм. Акумулятор ємністю 110 кВт*год забезпечує запас ходу – до 430 км (WLTP). При цьому максимальна швидкість новинки може сягати 130 км/год.

Новий Peugeot E-Boxer буде доступний у кількох версіях та типах кузова. Передбачено дві колісні бази (3,45 м або 4,04 м) та кузов типу «суцільнометалевий фургон» у двох варіантах довжини (L2 або L4): загалом виходить чотири основні версії з корисним об’ємом вантажного відсіку від 13 до 17 куб. м. Крім того, передбачений варіант «шасі-кабіна» для створення індивідуальних надбудов та переобладнань. Наприклад, з колісною базою 4,04 м, довжиною шасі L3 або L4, з одинарною кабіною та (шасі довжиною L3) або подвійною кабіною (на шасі довжиною L4).

Також існує широкий асортимент моделі Peugeot Boxer з традиційним дизельним двигуном внутрішнього згорання серії 2.2 BlueHDi, що має три рівні потужності – 120/140/180 к.с. Усі вони доступні у поєднанні з 6-ступеневою механічною коробкою передач. Також для версій з двигунами потужністю 140 або 180 к.с. доступна нова 8-ступенева автоматична коробка перемикання передач.

До речі Peugeot запропонує нову концепцію володіння автомобілем

Citroёn

Фургони Citroёn Berlingo Van, Jumpy та Jumper стануть одними з перших моделей з новим логотип Бренду. Новинки вирізняються помітно зміненим дизайном, особливо передньої частини кузова та панелі приладів. Вони зберегли всі свої минулі переваги та додали нові – оснащення для комфорту, технології для зв’язку, систем допомоги водію, оновлені силові агрегати.

Citroёn Berlingo Van вперше пропонує ексклюзивні сидіння Advanced Comfort®, що вже стали однією з характерних особливостей легкових моделей. Також він оснащений сучасною цифровою панеллю приладів та мультимедійними системами зі збільшеним 10-дюймовим центральним дисплеєм. Електричний фургон пропонує на 20% більший запас ходу (до 330 км за комбінованим циклом WLTP), покращені системи допомоги при паркуванні, функції допомоги водію Highway Driver Assist, камери огляду Surround Rear Vision та цифрове дзеркало заднього огляду.

Citroёn Jumpy відтепер має оновлене кермо з інтегрованими елементами керування, в салоні з’явилась нова передня консоль з численними відсіками для речей, додано повністю 100% цифрову панель приладів та мультимедійну систему зі збільшеним 10-дюймовим дисплеєм HD і онлайн-навігацією. Електрична версія фургону пропонує запас ходу до 350 км (комбінований цикл WLTP), передбачені нові системи допомоги водію тощо.

Citroёn Jumper також рухається далі. Відтепер він пропонується з новою лінійкою дизельних двигунів, вперше доступний з автоматичною коробкою передач, а також повністю 100% електричним приводом та навіть водневим силовим агрегатом (починаючи з 2024 року).

Фургон отримав повністю цифрову панель приладів, нову інформаційно-розважальну систему, центральний HD-дисплей, онлайн-навігацію, систему допомоги при паркуванні, електричне ручне (паркувальне) гальмо, цифрове внутрішнє дзеркало заднього огляду та багато іншого.

Починаючи від найменшої моделі My Ami Cargo і аж до найбільшого фургону ë-Jumper Hydrogen, французька компанія пропонує найширший асортимент комерційних транспортних засобів, створених для задоволення потреб кожного водія-професіонала.

Opel

Бренд Opel показав нові покоління компактного вену Combo, середньорозмірного вену Vivaro та універсального фургона Movano. Кожна модель матиме новий стиль екстер’єру та оновлену кабіну, а 100% електричні версії матимуть найкращий у своєму класі запас ходу. Крім того, найближчим часом новий Movano також буде доступний як автомобіль на водневих паливних елементах.

Майбутні моделі легких комерційних автомобілів бренду з емблемою «Blitz» можна буде відразу впізнати завдяки новій, специфічній для LCV інтерпретації фірмової панелі Opel Vizor, знайомій з найновіших легкових автомобілів Opel. Vizor об’єднує емблему бренду з фірмовими системами освітлення, створюючи єдиний візуальний блок, який повністю розтягується через лицьову частину автомобіля.

Окрім дизайну екстер’єру, оновлення зазнали й інтер’єри нових Opel Combo, Vivaro та Movano. Основні моменти оновлених кабін включатимуть нові бездротові Apple CarPlay і Android Auto, які зручно виводять основні програми вашого смартфону на сенсорний екран розміром до 10 дюймів.

Нова лінійка легких комерційних автомобілів Opel залишила всі сильні сторони своїх попередників та вдосконалила їх. До них входить широкий спектр передових систем допомоги водієві, які роблять подорожі та маневрування комфортнішими та, перш за все, безпечнішими. Крім того, тріо буде доступне в різних довжинах, висотах і типах кузова, щоб задовольнити всі професійні потреби. А головне, збереглися параметри об’єму вантажів, корисного навантаження та буксирні можливості.

Для України будуть доступні також і версії з ДВЗ.