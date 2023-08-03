Саморобний електромобіль має усі необхідні документи з переобладнання і без проблем реєструється на нового власника.

На сайті auto.ria з'явилося оголошення про продаж саморобного електромобіля Peugeot Expert. Судячи з додаткового опису, конверсію здійснив нинішній власник машини. Ціна – 4 400 доларів.

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За основу було взято Peugeot Expert 2000 року випуску. Попри на чималий вік, фургон виглядає «живим». До того ж, як зазначає автор оголошення, кузов оцинкований. В такому віці це справді важливо.

Електромобіль оснащений 25,7-кіловатт-годинною батареєю, яка була зібрана зі 142 акумуляторів від Nissan Leaf та Chevrolet Bolt. Запас ходу становить лише 60 км, проте його можна збільшити до 100 км за рахунок встановлення додаткових елементів живлення. Повна зарядка від стандартних 220В займає 3-4 години. Заряд на 60 кілометрів обходиться у 6 гривень.

Додатково машину обладнали системою знеструмлення двигуна (у вигляді рубильника) та електровакуумною помпою Subaru. З недоліків, які відзначаються – погано зачиняються бічні двері. Заявлений пробіг – 300 000 км. Щоправда, у цьому випадку він особливого значення немає.