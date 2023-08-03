Самодельный электромобиль имеет все необходимые документы по переоборудованию и без проблем регистрируется на нового владельца.

На сайте auto.ria появилось объявление о продаже самодельного электромобиля Peugeot Expert. Судя по дополнительному описанию, конверсию совершил нынешний владелец машины. Цена – 4 400 долларов.

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За основу был взят Peugeot Expert 2000 года выпуска. Тем не менее, несмотря на солидный возраст, фургон выглядит «живым». К тому же, как отмечает автор объявления, кузов оцинкован. В таком возрасте это действительно важно.

Электромобиль оснащен 25,7-киловатт-часовой батареей, собранной из 142 аккумуляторов от Nissan Leaf и Chevrolet Bolt. Запас хода составляет всего 60 км, однако его можно увеличить до 100 км за счет установки дополнительных элементов питания. Полная зарядка от стандартных 220В занимает 3-4 часа. Заряд на 60 км обходится в 6 гривен.

Дополнительно машину оснастили системой обесточивания двигателя (в виде рубильника) и электровакуумным насосом Subaru. Из недостатков, которые отмечаются – плохо закрывается боковая дверь. Заявленный пробег – 300 000 км. Правда, в этом случае он особого значения не имеет.