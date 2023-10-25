На рынок вывели обновленные Peugeot, Citroen и Opel с традиционным и электрическим приводом и современными мультимедийными решениями.

Серия обновленных коммерческих автомобилей Peugeot, Citroen и Opel от концерна Stellantis представлена одновременно.

Peugeot представили полностью электрические модели коммерческой линейки E-Partner, E-Expert, E-Boxer. В Citroёn это Berlingo Van, Jumpy и Jumper. Opel показал Combo, Vivaro и Movano.

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Peugeot

Peugeot показал обновленную коммерческую линейку, которая будет как полностью электрической, так и с традиционными двигателями внутреннего сгорания. В частности, именно такие автомобили будут представлены в Украине.

Peugeot E-Partner

Электрический Peugeot E-Partner имеет запас хода на электроприводе до 330 км (WLTP). Несмотря на наличие электробатареи, сохранился полезный объем для погрузки до 4,4 куб. м. Полезная нагрузка достигает 780 кг, возможность буксировки прицепа весом – до 750 кг.

Новый Peugeot E-Partner получил полностью обновленную переднюю часть:

Новая решетка радиатора с фирменным логотипом

Измененный дизайн переднего бампера

Новые передние фары с «тремя когтями».

Новые колеса с центральным колпачком с новым логотипом.

Пассажирский салон привлекает внимание новой передней панелью, которая предлагает улучшенную эргономику и качественную отделку. Фирменная концепция салона PEUGEOT i-Cockpit® дополнена совершенно новым 10-дюймовым сенсорным экраном формата HD, установленным в верхней части передней панели. На руле предусмотрены элементы управления аудиосистемой и круиз-контролем, а подрулевой лепестки используются для регулировки рекуперации во время торможения. Наконец, также изменились сидения: они получили новые варианты отделки тканью – одновременно, более крепкой и элегантной.





Новый Peugeot E-Partner и полностью электрический привод (электромотор) предлагают максимальную мощность 100 кВт или 136 л.с. и максимальный крутящий момент 270 Нм. Питание электромотора реализовано за счет аккумулятора емкостью 50 кВт*ч (это полезная используемая емкость). Для электрического фургона доступны три режима движения: ECO – для максимального запаса хода; POWER – для максимальной мощности при полной нагрузке; NORMAL – для оптимального баланса между мощностью и экономичностью каждый день. Максимальная скорость достигает 130 км/ч, а ускорение 0-100 км/ч – за 11,2 секунды.

Новый Peugeot E-Partner будет доступен в двух размерах кузова: стандартный кузов – длиной 4,40 м и с обычным пассажирским салоном (до 3 мест); или удлиненный протяженностью 4,75 м с обычным (до 3 мест) или с увеличенным пассажирским салоном (до 5 мест).

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Помимо нового электрического фургона Peugeot E-Partner, также будет доступен широкий выбор других версий автомобиля Peugeot Partner – с бензиновыми двигателями PureTech (мощностью 110 л.с.) или с дизельными двигателями BlueHDi (мощностью 100 или 130 л.с.); последний вариант может сочетаться с 8-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач; стандартом является механическая коробка.

Фургоны Peugeot Partner с двигателями внутреннего сгорания также получат все обновления и преимущества, отмеченные для электрической версии. Кроме того, будут предложены разные варианты длины кузова и конфигурации пассажирского салона.

Peugeot E-Expert

Новый Peugeot E-Expert предлагает: полезный грузовой объем – до 6,6 куб. м; полезная нагрузка – до 1263 кг; допустимая масса прицепа для буксировки – до 1 000 кг.

Новый Peugeot E-Expert создан для вуличных улочек сучущих европейских городов: радиус разворота составляет всего 12,4 метра (кузов стандартной длины), а его высота на уровне 1,90 м означает беспроблемную парковку на подземных стоянках.

Передняя часть E-Expert получила новый характерный дизайн современной линейки моделей Peugeot: обновленная радиаторная решетка, новый логотип, полностью светодиодные фары с фирменной «световой подписью», передний бампером, оптимизированный для лучшей защиты и аэродинамики.

В салоне установлен новый руль и приборная панель. Полностью цифровая приборная панель и дополнительный большой центральный 10-дюймовый сенсорный экран обеспечивают приятный и удобный интерфейс HMI (Human Machine Interface) для связи «человек/машина».

Также в салоне появилось больше отделений для хранения вещей, в частности в верхней части приборной панели и на центральной консоли. А новая конструкция подстаканников, размещённых на краях передней панели, позволяет удерживать смартфон в вертикальном положении.

Новый Peugeot E-Expert оснащен электродвигателем мощностью 100 кВт (136 л.с.) и максимальным крутящим моментом 260 Нм, что обеспечивает максимальную скорость на уровне 130 км/ч.

Для удовлетворения потребностей всех водителей-профессионалов предлагается два типа аккумуляторов: с батареей на 50 кВт*ч обеспечивается запас хода до 224 км (по комбинированному циклу WLTP), а с батареей емкостью 75 кВт*ч – запасом хода до 350 км.



Новый E-Expert будет доступен в нескольких версиях: грузовой фургон со стандартным кузовом (4,98 м) или фургон с удлиненным кузовом (5,33 м), комби-версия со стандартным или удлиненным кузовом и 5- или 6-местным салоном, пассажирская 9-местная версия и т.д.

Также будет предложена водородная версия, которая будет иметь запас хода до 460 км (WLTP). Такая версия создана на основе электрического фургона и с добавлением водородного элемента питания, благодаря чему удается соединить преимущества водорода, аккумулятора, электрического привода.

Кроме того существует широкий ассортимент модели Expert с традиционными дизельными двигателями внутреннего сгорания серии BlueHDi – мощностью 120 или 145 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Также будет предусмотрен вариант двигателя BlueHDi мощностью 180 л. в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач. Автоматическая трансмиссия в качестве опции также будет доступна для версии с двигателем BlueHDi мощностью 145 л.

Peugeot E-Boxer

Изменения внешнего дизайна Peugeot E-Boxer подчеркивают прочность и выносливость. Кроме того, обновления оптимизируют аэродинамическую эффективность фургона – например: обтекаемый передний бампер, обновленные зеркала заднего обзора, новая решетка с автоматически управляемыми заслонками для регулировки потока воздуха.



Салон Peugeot E-Boxer также был значительно переработан и улучшен: руль нового дизайна, обновленная передняя панель и приборная панель, новые варианты отделки сидений и дверных карт.

Новый Peugeot E-Boxer также получил совершенно новые электрические компоненты – от электромотора и продолжая аккумулятором. Теперь электрический силовой агрегат развивает 200 кВт (или около 270 л.с.) и крутящий момент на уровне 400 Нм. Аккумулятор емкостью 110 кВт*ч обеспечивает запас хода – до 430 км (WLTP). При этом максимальная скорость новинки может достигать 130 км/ч.

Новый Peugeot E-Boxer будет доступен в нескольких версиях и типах кузова. Предусмотрены две колесные базы (3,45 м или 4,04 м) и кузов типа "цельнометаллический фургон" в двух вариантах длины (L2 или L4): в общей сложности выходит четыре основных версии с полезным объемом грузового отсека от 13 до 17 куб. м. Кроме того, предусмотрен вариант «шасси-кабина» для создания индивидуальных надстроек и переоборудований. К примеру, с колесной базой 4,04 м, длиной шасси L3 или L4, с одинарной кабиной и (шасси длиной L3) или двойной кабиной (на шасси длиной L4).

Также существует широкий ассортимент модели Peugeot Boxer с традиционным дизельным двигателем внутреннего сгорания серии 2.2 BlueHDi, имеющий три уровня мощности – 120/140/180 л.с. Все они доступны в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Также для версий с двигателями мощностью 140 или 180 л. доступна новая 8-ступенчатая автоматическая коробка переключения передач.

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Citroёn

Фургоны Citroёn Berlingo Van, Jumpy и Jumper станут одними из первых моделей с новым логотипом Бренда. Новинки отличаются заметно измененным дизайном, особенно передней частью кузова и приборной панели. Они сохранили все свои прошлые преимущества и добавили новые – оснащение для комфорта, технологии связи, систем помощи водителя, обновленные силовые агрегаты.

Citroёn Berlingo Van впервые предлагает эксклюзивные сиденья Advanced Comfort®, ставшие одной из характерных особенностей легковых моделей. Также он оснащен современной цифровой приборной панелью и мультимедийными системами с увеличенным 10-дюймовым центральным дисплеем. Электрический фургон предлагает на 20% больший запас хода (до 330 км по комбинированному циклу WLTP), улучшенные системы помощи при парковке, функции водительской помощи Highway Driver Assist, камеры обзора Surround Rear Vision и цифровое зеркало заднего обзора.

Citroёn Jumpy теперь имеет обновленный руль с интегрированными элементами управления, в салоне появилась новая передняя консоль с многочисленными отсеками для вещей, добавлена полностью 100% цифровая приборная панель и мультимедийная система с увеличенным 10-дюймовым дисплеем HD и онлайн-навигацией. Электрическая версия фургона предлагает запас хода до 350 км (комбинированный цикл WLTP), предусмотрены новые системы помощи водителю.

Citroёn Jumper также двигается дальше. Теперь он предлагается с новой линейкой дизельных двигателей, впервые доступен с автоматической коробкой передач, а также полностью 100% электрическим приводом и даже водородным силовым агрегатом (начиная с 2024 года).

Фургон получил полностью цифровую приборную панель, новую информационно-развлекательную систему, центральный HD-дисплей, онлайн-навигацию, систему помощи при парковке, электрический ручной (парковочный) тормоз, цифровое внутреннее зеркало заднего обзора и многое другое.

Начиная от самой маленькой модели My Ami Cargo и вплоть до крупнейшего фургона ë-Jumper Hydrogen, французская компания предлагает широчайший ассортимент коммерческих транспортных средств, предназначенных для удовлетворения потребностей каждого водителя-профессионала.

Opel

Бренд Opel показал новые поколения компактного вена Combo, среднеразмерного вена Vivaro и универсального фургона Movano. Каждая модель будет иметь новый стиль экстерьера и обновленную кабину, а 100% электрические версии будут иметь лучший в своем классе запас хода. Кроме того, в ближайшее время новый Movano также будет доступен в качестве автомобиля на водородных топливных элементах.

Будущие модели легких коммерческих автомобилей бренда с эмблемой Blitz можно будет сразу узнать благодаря новой, специфической для LCV интерпретации фирменной панели Opel Vizor, знакомой с новейшими легковыми автомобилями Opel. Vizor объединяет эмблему бренда с фирменными системами освещения, создавая единственный визуальный блок, полностью растягивающийся через лицевую часть автомобиля.

Кроме дизайна экстерьера, обновления подверглись и интерьеры новых Opel Combo, Vivaro и Movano. Основные моменты обновленных кабин будут включать в себя новые беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, которые удобно выводят основные приложения вашего смартфона на сенсорный экран размером до 10 дюймов.

Новая линейка легких коммерческих автомобилей Opel оставила все сильные стороны своих предшественников и усовершенствовала их. В них входит широкий спектр передовых систем помощи водителю, которые делают путешествия и маневрирование более комфортными и, прежде всего, более безопасными. Кроме того, трио будет доступно в разных длинах, высотах и типах кузова, чтобы удовлетворить все профессиональные потребности. А главное, сохранились параметры объема грузов, полезной погрузки и буксирные возможности.

Для Украины будут доступны также и версии по ДВС.