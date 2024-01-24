10:30, 24 января 0

Как почувствовать себя кинозвездой? Просто стоит поездить по улицам одного из украинских городов на Peugeot 408. Вот водитель попутного авто посигналил и сказал "класс!". Ребенок показал на вас пальцем. Симпатичная леди едва не споткнулась, потому что повернула голову и не увидела ступеньку. А вот этот человек пьет кофе и неспешно рассматривает вашу машину со всех сторон.

Такая повышенная популярность вызвана вовсе не моей скромной персоной. Все обращают внимание на автомобиль – новый Peugeot 408. И он действительно достоин положительных эмоций, которых в нашей жизни сейчас не так много.

В центре внимания

Эффектно выглядит прежде всего форма кузова – клиновидный фастбек, который также напоминает кроссовер. Вместе с узкими фарами и черной безрамочной решеткой радиатора она придает сходство 408-му с каким-то суперкаром – то ли Lamborghini Urus, то ли какого-то Ferrari. А еще взгляд приковывает цвет – металлик, который в зависимости от освещения может казаться синим, а иногда зеленоватым.

У нового Peugeot 408 действительно есть кое-что от кроссовера – во-первых, это клиренс в 189 мм, а во-вторых – высокая посадка. Водитель и пассажиры сидят на 4 см выше, чем в легковом Peugeot. При этом высота автомобиля не превышает 1,5 метра.

Среди незаметных атрибутов кроссовера – стальная защита двигателя и коробки. Но это уже комплектация для украинского рынка, которая включает еще несколько нужных для нашего климата опций.

С кормы 408-ый тоже выглядит очень эффектно. Ниспадающую форму задней двери украшают элементы, похожие на антикрыло. Возможно, они и влияют на аэродинамику, но выглядят еще более оригинально. Причем эти элементы никоим образом не вредят функциональности – крыша не мешает головам пассажиров заднего дивана, а спойлер не заметен в зеркале заднего вида.

Крышка багажника у тестового авто в комплектации GT оборудована электроприводом. Багажник достаточно вместительный – в него входит 505 л. А если сложить спинки, то войдет втрое больше – 1580 л. Кстати, даже в багажнике французы не забыли о стиле – здесь установлен алюминиевый порожек для тяжелых вещей.

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Космичкски и функционально

Интерьер сделан в том же стиле, что и Peugeot 308, вот только по размерам он больше, поэтому и более удобный. Но тем, кто мало знаком с современными Peugeot, салон кажется космически-футуристическим. И это на самом деле не преувеличение. Чего стоит только приборная панель с 3D эффектом. Здесь показатели приборов видишь в несколько слоев, будто одни ближе, а другие – чуть дальше.

Конечно, стили можно менять – например, убрать все лишнее и оставить только необходимые цифры. Или вывести по центру картинку с инфракрасной камеры ночного видения, которая способна идентифицировать пешеходов либо животных высотой более 50 см на расстоянии от 15 до 200 м. Зимой в условиях плохой видимости, когда все на дороге сливается в 50 оттенков серого, это очень полезная опция, которая может сохранить жизнь.

Второй 10 дюймовый экран – посередине салона. Четкая картинка, быстро реагирует на нажатие, а камера заднего вида с функцией обзора на 360 градусов достаточно контрастная. Под основным экраном размещена дополнительная сенсорная панелька из кнопок, которые водитель настраивает под себя. А еще ниже – физические кнопки климатической системы, функции которой не нужно искать в дебрях меню. Если все правильно настроить под себя, управление большинством функций климата и мультимедийки будет проходить с одного прикосновения.

А еще мультимедийка новой генерации умеет по беспроводному протоколу подключаться одновременно к двум устройствам на Android или iOS. Она на украинском языке подсказывает, как ею правильно пользоваться.

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Комфорт первого класса

Особого внимания заслуживают кресла в тестовом автомобиле – именно эти, синие, доступны для версии GT. У них не только ортопедическая форма с одобрением института AGR, но и кожу наппа, электрическую регулировку с памятью и даже массажер на 8 программ! Причем в спинке вмонтированы не пневматические элементы, что надувают или сдуваются, а физические твердые валики, поэтому разминает спину он хорошо.

А еще с этими креслами ноги не "висят", ведь здесь самые длинные подушки из имеющихся в Peugeot, к тому же их можно еще и отодвинуть.

На задний ряд удобно садиться, и места там достаточно. Ведь это один из самых длинных автомобилей в линейке Peugeot (4,69 м), и еще с колесной базой в 2,79 м. Места для ног и головы вдоволь, а пол практически плоский. Удобства добавляет подлокотник, который закрывает отверстие для лыж и пара разъемов USB-C.

Такие же USB-C есть и спереди, и это кроме беспроводной зарядки для смартфона. Ненавязчивая подсветка салона меняет оттенок в зависимости от режима езды – Normal, Eco или Sport. Но можно изменить цвет и по собственному предпочтению.

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Тихо, как в гибриде

Мы уже привыкли, что под капотом французских авто чаще всего установлен экономный и надежный турбодизель. Однако на этот раз Peugeot 408 снова удивил. Под капотом автомобиля – 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 215 лошадиных сил! Для такого небольшого объема это очень достойная цифра! В паре с ним работает японская 8-ступенчатая коробка передач AISIN, хорошо известная по другим моделям концерна.

Первое, чем удивил этот силовой агрегат – абсолютной бесшумностью. Да, в этом есть заслуга шумоизоляции и двойного стекла передних окон, но на холостых оборотах двигателя не слышно совсем, – такое впечатление, что едешь на гибриде, а сейчас крутит электромотор. Смотришь на тахометр – нет, обороты чуть больше тысячи, а вот звука нет.

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Никакой речи о вибрации или других шумах, – конечно, если на дороге не много ям. Впрочем, эта шикарная звукоизоляция имеет даже несколько негативный эффект – ведь она уменьшила экспрессию от езды. Ускоряется 408-ый динамично – за 7,9 секунды до сотни. Крутящий момент в 300 НМ уже с двух тысяч оборотов мощно разгоняет машину, а автомат в спортивном режиме быстро переключается. Однако физических ощущений бешеного ускорения не хватает. Наиболее гармонично коробка передач с турбобензиновиком работает в нормальном режиме.

Тогда на первый план выходит комфорт и удобство передвижения – например, с пассажирами на втором ряду можно говорить, не повышая голоса.

Этот фастбек сочетает высокую подвеску и высокие шины с управляемостью легковушки. Маленький руль салона i-Cockpit традиционно острый, хотя и мало информативный с точки зрения обратной отдачи. Подвеска несколько зажата, однако это неплохо – машина словно стелется по дороге и не "плавает" над ней. Хотя на больших неровностях слышна ее работа, особенно сзади. А в целом управлять автомобилем очень легко и приятно. Конечно, у бензинового мотора несколько выше расход топлива – в городе он "съедает" около десяти литров. А вот на трассе благодаря длинной 8-й передаче можно уложиться и в семь.

Безопасность везде

Еще больше уверенности в управлении предоставляют системы безопасности. Например, матричные светодиодные фары имеют несколько режимов работы в зависимости от скорости автомобиля, погодных условий и даже загруженности. Они не ослепляют коллег в потоке, при этом переключать дальний и ближний свет не нужно.

При выезде с парковки задним ходом, кроме системы обзора заднего вида, радары "видят" на 40 м в обе стороны невидимых для камер людей и машины. А система активного торможения может остановить машину, если водитель не увидел пешехода или достаточно большой предмет перед машиной. Адаптивный круиз-контроль с удержанием в полосе позволяет без напряжения преодолевать сотни километров даже при достаточно активном трафике на дороге.

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Без доплаты "за стиль"

Учитывая яркую внешность, космический дизайн салона и быстрый двигатель, французы не сделали цену Peugeot 408 заоблачной. В начальной комплектации Allure Pack, в которой есть достаточно оборудования, автомобиль стоит 1 264 300 грн, то есть примерно 33 тысячи долларов. И это уже практически со всеми перечисленными системами безопасности, светодиодными фарами, 10-дюймовым дисплеем мультимедиа и тому подобное.

Высшая комплектация GT оценена в 1 411 200 грн, то есть 37 тысяч долларов. Здесь уже есть матричные фары, удержание в полосе, 3D панель приборов, камера на 360 градусов, электропривод двери багажника и сиденья с массажем. По цене автомобиль четко находится между хэтчбеком 308 и кроссоверами 3008 и 5008. Поэтому никакой доплаты "за стиль" здесь не учтено.

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А еще интересно, что недавно Peugeot 408 стал лидером в Украине 2023 году по результатам опроса общественного мнения автомобилистов. И это звание вполне заслуженное. Автомобилей с такой внешностью, уровнем технологий, салоном и комфортом на рынке немного. К тому же каждый в нем будет чувствовать себя если не звездой кино, то уж наверняка человеком, находящимся в центре внимания окружающих.