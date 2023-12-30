19:31, 30 декабря 0

Абсолютно новый Peugeot 308 получил не только новый логотип бренда, но и вобрал все модные "фишки" и новейшие технологии, которые доступны современным европейским автомобилям в 20-х годах ХХІ века.

Лев, который защищает

Этот зеленый хэтчбек существенно отличается от большинства автомобилей в потоке украинских городов. Приземленный кузов, хищное выражение "лица", острые грани и "клыки" передней светотехники привлекают взгляд окружающих не менее, чем выход на улицы настоящего хищника.

Дополнительной экспрессии добавляет новый герб бренда – теперь на нем лев не стоит на двух лапах, а его голова в профиль уверенно смотрит вдаль. В третьем поколении Peugeot 308 впервые был представлен обновленный логотип бренда, а его достаточно большой размер привлекает на себя дополнительное внимание. А еще под эмблемой спрятаны радары систем безопасности, поэтому лев на самом деле защищает водителя и пассажиров от возможных опасностей и последствий аварий.

Удлиненные светодиодные фары вместе с дневными ходовыми огнями, напоминающие клыки хищника, создают световую подпись, благодаря которому этот Peugeot узнаваем как днем, так и ночью. Картину дополняют задние фонари с тремя ярко выраженными прорезями когтей, продолжая "кошачью" тему.

В целом, модель 308 – одна из ключевых в гамме Peugeot, автомобиль стал предвестником современной генерации автомобилей этого французского бренда.

Он построен на третьей версии платформы EMP2 V3, которая стала более легкой, но жесткой благодаря технологии сварного склеивания. Это положительно повлияло на безопасность и управляемость автомобиля.

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Специальная версия для Украины

Интересно, что для украинского рынка существует специальная адаптация Peugeot 308. Речь идет об увеличении на 1 см дорожного клиренса (по сравнению с европейской версией), установке металлической защиты моторного отсека, более мощных аккумулятора и генератора, увеличенного в объеме бачка стеклоомывателя, переднего и заднего стекла с подогревом, а также шин с более высоким профилем. Кстати, зеленый металлик, в который окрашена тестовая машина, доступен на нашем рынке без дополнительной оплаты за цвет. А в версии GT есть еще и подогрев руля.

Среди менее заметных особенностей третьего поколения Peugeot 308 – увеличенный салон, ведь колесная база добавила 55 мм по сравнению с предшественником, на 11 см увеличилась и длина кузова. Поэтому тесный задний ряд остался в прошлом, даже несмотря на несколько меньшую высоту новинки. Для ног пассажиров заднего ряда здесь прибавилось 3 см, а это совсем немало.



3D панель приборов и персонализированные кнопки

Интерьер не менее яркий по дизайну, чем внешность. К тому же он еще более технологичный, даже по сравнению с другими моделями концерна Stellantis. Здесь традиционно для Peugeot использована фирменная концепция i-Cockpit, которая в первую очередь впечатляет небольшим рулем, срезанным снизу и спереди, со специальными выемками под ладонь. Очень похоже на руль болидов Формулы 1.

Испытайте "болид Формилы 1" Peugeot 308 на персональном тест-драйве

Также в современных моделях концерна Stellantis уже нормой является большой центральный экран и цифровая панель приборов. Но только в Peugeot на нее смотришь сверху, над рулем. А в версии GT нового Peugeot 308 панель приборов объемная, то есть показывает информацию в 3D формате. Картинка накладывается в несколько слоев, например, показатели скорости видно ближе, чем их шкала. Такая подача информации позволяет еще лучше выделять основные показатели, которые важны водителю, а второстепенные вынести на задний план. А еще важно, что такой 3D приборки нет больше ни у кого из конкурентов!

На центральной консоли расположено два экрана – привычный 10-дюймовый для мультимедиа, а ниже есть ряд меньших сенсорных кнопок, которые называются i-toggles и настраиваются под собственные потребности. Например, можно сделать специальную кнопку вызова телефонного номера жены или мужа, включить любимую радиостанцию, выключить систему стоп-старт или выставить комфортную температуру.

Под сенсорным рядом также есть традиционное для Peugeot "пианино" из физических кнопок, которые отвечают за климат-контроль. Еще ниже – полочка для беспроводной зарядки телефона (хотя это опция для всех комплектаций). Так что разобраться несложно, а если еще выделить немного времени для настройки системы, то во время движения можно управлять наиболее востребованными функциями в одно касание. Действительно удобно, и такая возможность до сих пор есть в не многих автомобилях.

На большом экране тоже можно настраивать его вид и функционал – с помощью виджетов, как на смартфоне. Кстати, подключение смартфона к мультимедийной системе происходит по беспроводному протоколу, причем одновременно можно пользоваться двумя гаджетами. А еще эта мультимедийка рассказывает на украинском языке, как правильно ею пользоваться.

Для еще более тесной диджитал-связи с вашим автомобилем, можно загрузить приложение My Peugeot на смартфон, что позволит удаленно анализировать свои поездки, просматривать пройденную дистанцию или свои рекорды экономии либо отыскать автомобиль на большом паркинге и отправлять напоминания о необходимости проведения очередного визита на сервис. Технологии на высоте!

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Камера заднего обзора показывает изображение под углом 180°, также помогают ориентироваться датчики парковки по периметру. Если же даже машины из-за угла не заметил, об опасности при выезде из предупредят специальные датчики, которые сканируют пространство позади сбоку. И что важно, качество картинки с камеры значительно выросло и имеет достаточно высокое разрешение.

Пространства для пассажиров достаточно

Салон 308 в версии GT производит впечатление премиального благодаря использованию дорогих материалов – алькантары, искусственной кожи Nappa с перфорацией (может быть черной или голубой). Сиденья украшены контрастной прострочкой, которая визуально связывает их с другими элементами салона – приборной панелью, дверными картами и накладками. Кстати, центральная консоль и панели подсвечиваются, можно выбрать 8 оттенков. Опционные сиденья с сертификатом немецкого института ARG удобные и эргономичные – они получили много регулировок, массаж и поддержку поясницы.

Второй ряд сидений не слишком просторный, хотя и более удобный, чем в прошлом поколении. Третий здесь будет лишним – между ногами у него массивная консоль с дефлекторами и двумя Type-C разъемами. Зато объем багажника увеличили – теперь он вмещает 384 л.

Кстати, в тестовом автомобиле в подполье расположен сабвуфер на 690 ватт. Он помогает опциональной премиальной аудиосистеме с 12-канальным цифровым усилителем Focal выдавать низкие басы, поэтому она звучит очень реалистично.

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Басовитый, тяговитый, провокационный

Под капотом у всех Peugeot 308 в Украине – надежный и проверенный 1,5 литровый турбодизель BlueHDi на 130 лошадиных сил. Он работает в паре с восьмиступенчатым "автоматом" AISIN, и этот тандем работает настолько слаженно, будто создан друг для друга. Никаких толчков, заминок или турбоям не ощущается во всем диапазоне оборотов. Турбодизель выдает свои 300 Нм крутящего момента уже с 1750 об/мин, но в спортивном режиме коробка держит именно обороты выше 2000 и немного усиливает голос дизеля. Во время спокойной езды его слышно слабо – помогает неплохая шумоизоляция и акустическое стекло спереди.

Однако именно в спортивном режиме хэтчбек показывает свой настоящий характер, на нем легко обгонять, а небольшой острый руль с понятной отдачей позволяет точно и уверенно вписываться в повороты. При этом благодаря небольшой высоте кузова крены минимальны, а настройки ходовой позволяет не особо обращать внимание на неровности дороги. Благодаря высокопрофильной резине и сбалансированной подвеске 308-й демонстрирует достаточно мягкий ход. Ямы на украинских дорогах он проходит непринужденно, вот только слишком больших не любит. Впрочем, на такие лучше не наезжать вовсе – клиренс здесь легковой, да и свесы кузова стоит поберечь.

Как и большинство французских турбодизелей, этот мотор подкупает низкими цифрами расхода топлива. В городе он тратит 5,5-6 литров на сотню, а на трассе – даже 4,5.

Полуавтономное вождение – почти автопилот

В дальней дороге современные электронные ассистенты помощи водителю, которые объединены в систему полуавтономного вождения, существенно уменьшают утомляемость. Стоит только выставить рекомендовано скорость, и автомобиль самостоятельно будет держаться своей полосы, набирать скорость на свободных участках и притормаживать перед тихоходами или переспрашивать, действительно ли надо ехать на скорости, которая больше установленных знаками. А в городе самостоятельно остановится перед автомобилем, велосипедистом или пешеходом, неожиданно появившимся перед капотом.

Также автомобиль с легкостью удерживает дистанцию до впереди идущего и выбранную полосу движения. И, конечно, присутствует система Stop & Go, что позволяет автомобилю самостоятельно останавливаться и трогаться в соответствии с машиной впереди. Настоящий автопилот на минималках.

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Ездить на 308-м ночью – одно наслаждение. Уже в начальной комплектации фары здесь полностью светодиодные, а в GT – матричные, они имеют несколько режимов движения в зависимости от скорости и даже погоды. Эта технология помогает максимально ярко освещать дорогу, при этом не ослепляя встречный транспорт. Конечно, переключать дальнее-ближнее тоже не нужно.

В Украине Peugeot 308 предлагается в двух комплектациях – Allure и GT. Первый имеет тканевый салон с кожаными вставками, второй – кожа и алькантара. Кластерная панель приборов, 10-дюймовый экран мультимедиа с беспроводным подключением смартфона по протоколам Android Auto и Apple Car Play и камерой заднего вида есть во всех версиях. Конечно, у GT более изысканный интерьер и больше ассистентов помощи водителю, трехмерная панель приборов, удобная панель i-toggles.

Allure стоит 1 047 270 грн. ($28 300), GT на 100 тысяч гривен, то есть $2,7 тысячи больше. Если нужна премиальная аудиосистема, сигнализация, беспроводная зарядка телефона, сиденья с массажем или краска металлик или перламутр – за все это надо доплачивать.

Кроме зеленого металлика, в который окрашена тестовая машина, Peugeot 308 предлагает достаточную цветовую гамму. Но по моему мнению, именно зеленый цвет является одной из визитных карточек нового Peugeot 308, в котором это авто выглядит действительно стильно и неординарно.