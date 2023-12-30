19:31, 30 грудня 0

Абсолютно новий Peugeot 308 отримав не лише новий логотип бренду, але й увібрав усі модні «фішки» та новітні технології, які доступні сучасним європейським автомобілям у 20-тих роках ХХІ століття.

Лев, що захищає

Цей зелений хетчбек суттєво відрізняється від більшості автомобілів в потоці українських міст. Приземлений кузов, хижий вираз «обличчя», гострі грані та «ікла» передньої світлотехніки привертають погляд оточуючих не менше, аніж вихід на вулиці справжнього хижака.

Додаткової експресії додає новий герб бренду – тепер на ньому лев не стоїть на двох лапах, натомість його голова в профіль впевнено дивиться у далечінь. На третьому поколінні Peugeot 308 вперше було презентовано оновлений логотип бренду, а його досить великий розмір привертає на себе додаткову увагу. А ще під емблемою заховані радари систем безпеки, тож лев насправді захищає водія та пасажирів від можливих небезпек та наслідків аварій.

Видовжені світлодіодні фари разом з денними ходовими вогнями, що нагадують ікла хижака, створюють довершений світловий підпис, завдяки якому цей Peugeot можна впізнати як вдень, так і вночі. Загальну картину доповнюють задні ліхтарі, що містять три яскраво виражені прорізи кігтів, тим самим продовжуючи «котячу» тему.

Загалом, модель 308 – одна з ключових в гамі Peugeot, автомобіль став передвісником сучасної генерації автомобілів цього французького бренду.

Він побудований на третій версії платформи EMP2 V3, яка стала більш легкою, але жорсткою завдяки технології зварного склеювання. Це позитивно вплинуло на безпеку та керованість автомобіля.

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Спеціальна версія для України

Цікаво, що для українського ринку існує спеціальна адаптація Peugeot 308. Йдеться про збільшення на 1 см дорожнього кліренсу (у порівнянні з європейською версією), встановлення металевого захисту моторного відсіку, більш потужних акумулятора та генератора, збільшеного за об'ємом бачка склоомивача, переднього та заднього скла з підігрівом, а також шин з вищим профілем. До речі, зелений металік, у який пофарбована тестова машина, доступний на нашому ринку без додаткової оплати за колір. А у версії GT є ще й підігрів керма.

Серед менш помітних особливостей третього покоління Peugeot 308 – збільшений салон, адже колісна база додала 55 мм у порівнянні з попередником, на 11 см збільшилась і довжина кузову. Тому тісний задній ряд залишився в минулому, навіть попри дещо меншу висоту новинки. Для ніг пасажирів заднього ряду тут додалось 3 см, а це зовсім немало.



3D панель приладів та персоналізовані кнопки

Інтер’єр не менш яскравий за дизайном, ніж зовнішність. До того ж він ще більш технологічний, навіть у порівнянні іншими моделями концерну Stellantis. Тут традиційно для Peugeot використана фірмова концепція i-Cockpit, яка в першу чергу вражає невеличким кермом, зрізане знизу і спереду, зі спеціальними виїмками під долоню. Дуже схоже на кермо болідів Формули 1.

Випробуйте “болід Формили 1” Peugeot 308 на власному тест-драйві

Також в сучасних моделях концерну Stellantis уже нормою є великий центральний екран та цифрова панель приладів. Але лише у Peugeot на неї дивишся зверху, над кермом. А у версії GT нового Peugeot 308 панель приладів об’ємна, тобто показує інформацію в 3D форматі. Картинка накладається у кілька шарів, наприклад, показники швидкості видно ближче, ніж їх шкала. Така подача інформації дозволяє ще краще виділяти основні показники, які потрібні водію, а другорядні винести на задній план. А ще важливо, що такої 3D приладки немає більше ні в кого з конкурентів!

На центральній консолі розташовано аж два екрани – звичний 10-дюймовий для мультимедіа, а нижче є ряд менших сенсорних кнопок, які називаються i-toggles та налаштовуються під власні потреби. Наприклад, можна зробити спеціальну кнопку виклику телефонного номера дружини чи чоловіка, увімкнути улюблену радіостанцію, вимкнути систему стоп-старт чи виставити комфортну температуру.

Під сенсорним рядом також є традиційне для Peugeot «піаніно» з фізичних кнопок, які відповідають за клімат-контроль. Ще нижче – поличка для безпровідної зарядки телефону (хоча це опція для усіх комплектацій). Тож розібратися нескладно, а якщо ще виділити трохи часу для налаштування системи, то під час руху можна керувати найбільш затребуваними функціями в один дотик. Справді зручно, і така можливість досі є в не багатьох автомобілях.

На великому екрані можна налаштовувати його вигляд та функціонал – за допомогою віджетів, як на смартфоні. До речі, підключення смартфону до мультимедійної системи відбувається за бездротовим протоколом, причому одночасно можна користуватись двома гаджетами. А ще ця мультимедійка розповідає українською мовою, як правильно нею користуватись.

Для ще більш тісного діджитал-зв’язку з вашим автомобілем можна завантажити додаток My Peugeot на смартфон, що дозволить віддалено аналізувати свої поїздки, переглядати пройдену дистанцію чи свої рекорди економії або ж відшукати автомобіль на великому паркінгу та надсилати нагадування про необхідність проведення чергового візиту на сервіс. Технології на висоті!

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Камера заднього огляду показує зображення під кутом 180°, також допомагають орієнтуватись датчики парковки по периметру. Якщо ж навіть машини з-за рогу не помітив, про небезпеку при виїзді зі попередять спеціальні датчики, які сканують простір позаду збоку. І що важливо, якість картинки з камери значно виросла та має достатньо високу роздільну здатність.

Простору для пасажирів достатньо

Салон 308 у версії GT справляє враження преміального завдяки використанню дорогих матеріалів – алькантари, штучної шкіри Nappa з перфорацією (може бути чорною чи блакитною). Сидіння прикрашені контрастною прострочкою, яка візуально пов'язує їх з іншими елементами салону – панеллю приладів, дверними картами та накладками. До речі, центральна консоль і панелі підсвічуються – можна обрати 8 відтінків. Опційні сидіння з сертифікатом німецького інституту ARG зручні та ергономічні – вони отримали багато регулювань, масаж та підтримку попереку.

Другий ряд сидінь не надто просторий, хоча й більш зручний, аніж у минулому поколінні. Третій буде зайвим – між ногами у нього масивна консоль з дефлекторами та двома Type-C роз’ємами. Натомість об'єм багажника збільшили - тепер він вміщає 384 л.

До речі, у тестовому авто у підпіллі розташований сабвуфер на 690 ватт. Він допомагає опційній преміальній аудіосистемі з 12-канальним цифровим підсилювачем Focal видавати низькі баси, тож загалом вона звучить дуже реалістично.

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Басовитий, тяговитий, провокативний

Під капотом у всіх Peugeot 308 в Україні – надійний та перевірений 1,5 літровий турбодизель BlueHDi на 130 кінських сил. Він поєднаний з восьмиступеневим «автоматом» AISIN, і цей тандем працює настільки злагоджено, ніби створений один для одного. Жодних поштовхів, заминок чи турбоям не відчувається у всьому діапазоні обертів. Турбодизель видає свої 300 Нм обертального моменту вже з 1750 об/хв, але у спортивному режимі коробка тримає оберти вище 2000 та трохи посилює голос дизеля. Під час спокійної їзди його чути слабо – допомагає непогана шумоізоляція та акустичне скло спереду.

Однак саме у спортивному режимі хетчбек показує свій справжній характер, на ньому легко обганяти, а невеличке гостре кермо зі зрозумілою віддачею дозволяє точно і впевнено вписуватись у повороти. При цьому завдяки невеликій висоті кузова крени мінімальні, а налаштування ходової дозволяє не особливо зважати на нерівності дороги. Завдяки високопрофільній гумі та збалансованій підвісці 308-ий демонструє досить м’який хід. Ями на українських дорогах він проходить невимушено, от тільки надто великих не любить. Втім, на такі краще не наїжджати зовсім – кліренс тут легковий, та й звіси кузова варто поберегти.

Як і більшість французьких турбодизелів, цей мотор підкупає низькими цифрами витрати пального. У місті він витрачає 5,5-6 літрів на сотню, а на трасі – навіть 4,5.

Напівавтономне водіння – майже автопілот

У дальній дорозі сучасні електронні асистенти допомоги водію, які об’єднані у систему напівавтономного водіння, суттєво зменшують втомлюваність. Варто лише виставити рекомендовано швидкість, і автомобіль самостійно буде триматись своєї смуги, набирати швидкість на вільних ділянках та пригальмовувати перед тихоходами або перепитувати, чи справді треба їхати на швидкості, яка більша за встановлені знаками. А в місті самостійно зупиниться перед автомобілем, велосипедистом чи пішоходом, що неочікувано з’явився перед капотом.

Також автомобіль з легкістю утримує дистанцію до автомобіля попереду та вибрану смугу руху. І, звичайно, присутня система Stop&Go, що дозволяє автомобілю самостійно зупинятися та рушати відповідно до авто попереду. Справжній автопілот на мінімалках.

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Їздити на 308-му вночі – одна насолода. Уже у початковій комплектації фари тут повністю світлодіодні, а у GT – матричні, вони мають кілька режимів руху в залежності від швидкості та навіть погоди. Ця технологія допомогає максимально яскраво освітлювати дорогу, при цьому не засліплюючи зустрічний транспорт. Звичайно, перемикати дальнє-ближнє теж не потрібно.

В Україні Peugeot 308 пропонується у двох комплектаціях – Allure та GT. Перший має тканинний салон зі шкіряними вставками, другий – шкіра та алькантара. Кластерна панель приладів, 10-дюймовий екран мультимедіа з бездротовим підключенням смартфону за протоколами Android Auto і Apple Car Play та камерою заднього виду є в усіх версіях. Звичайно, у GT більш вишуканий інтер’єр та більше асистентів допомоги водію, тривимірна панель приладів, зручна панель i-toggles.

Allure коштує 1 047 270 грн. ($28 300), GT на 100 тисяч гривень, тобто $2,7 тисячі більше. Якщо потрібна преміальна аудіосистема, сигналізація, бездротова зарядка телефону, сидіння з масажем чи фарба металік або перламутр – за все це треба доплачувати.

Окрім зеленого металіку, у який пофарбована тестова машина, Peugeot 308 пропонує достатню кольорову гаму. Але на мою думку, саме зелений колір є однією з візиток нового Peugeot 308, у якому це авто виглядає дійсно стильно та неординарно.