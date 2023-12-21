Yamaha покажет в Токио семь электрических концептов. Таким компания видит низкоскоростной электрический транспорт недалекого будущего

Часть построена на разработанной для подобной техники модульной архитектуре Yamaha Motor Platform Concept. "Тележка" является высокоадаптивной. Иначе говоря, в ней можно создавать транспортные средства различного назначения. В качестве примера Yamaha приводит квадроцикл, грузовик для отдыха вблизи водоемов и внедорожник для фермеров.

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Компания Yamaha Motor впервые примет участие в выставке Tokyo Auto Salon. И тема ею выбрана как раз в духе времени: "Маленькие электромобили - это сила, способная изменить общество". Главным экспонатом здесь окажется "тележка" Yamaha Motor Platform Concept - универсальная модульная архитектура для низкоскоростных EV, рассчитанных на одного-двух человек. Ее конструкция позволяет гибко подходить к выбору батарей и типа кузова. Как это выглядит на практике, демонстрируют концепты, которых набралось аж семь штук.

Concept 310 - это двухместный грузовик для перевозки рыбацких лодок и снастей. Он оснащен пневмоподвеской и спортивными креслами с улучшенной боковой поддержкой. Компанию электрокару составят классический side-by-side Concept 580 и футуристический Concept 160. Что касается Concept 451, то он адресован фермерам, тогда как одноместный Concept 350 – курортным организациям и отелям. Наконец, Concept 682 является четырехколесный электробайк модульной конструкции. Ну а Concept 294 – это видение городского e-bike со скандинавским дизайном и поддержкой IoT (интернета вещей).

Другими экспонатами Yamaha на Tokyo Auto Salon станут новейший мотоцикл XSR125 ABS из линейки Sport Heritage и багги YXZ1000R, оснащен водородным двигателем внутреннего сгорания. Опыт создания таких агрегатов японцы уже имеют. В 2022 году вместе с Toyota они построили водородный V8 на базе штатной "восьмерки" Lexus RC F. Бензиновый "атмосферник" развивал 477 лошадиных сил и 535 Нм крутящего момента, а его водородная версия - 455 сил и 540 Нм.