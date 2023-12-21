Yamaha покаже в Токіо сім електричних концептів. Таким компанія бачить низькошвидкісний електричний транспорт недалекого майбутнього

Частина побудована на розробленій для подібної техніки модульній архітектурі Yamaha Motor Platform Concept. «Візок» є високоадаптивним. Інакше кажучи, у ньому можна створювати транспортні засоби різного призначення. Як приклад Yamaha наводить квадроцикл, вантажівка для відпочинку поблизу водойм та позашляховик для фермерів.

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Компанія Yamaha Motor уперше візьме участь у виставці Tokyo Auto Salon. І тема нею обрана якраз у дусі часу: «Маленькі електромобілі — це сила, здатна змінити суспільство». Головним експонатом тут виявиться "візок" Yamaha Motor Platform Concept - універсальна модульна архітектура для низькошвидкісних EV, розрахованих на одну-дві людини. Її конструкція дозволяє гнучко підходити до вибору батарей та типу кузова. Як це виглядає на практиці, демонструють концепти, яких набралося аж сім штук.

Concept 310 — це двомісна вантажівка для перевезення рибальських човнів та снастей. Він оснащений пневмопідвіскою та спортивними кріслами з покращеною бічною підтримкою. Компанію електрокару складуть класичний side-by-side Concept 580 та футуристичний Concept 160. Що стосується Concept 451, то він адресований фермерам, тоді як одномісний Concept 350 – курортним організаціям та готелям. Нарешті, Concept 682 є чотириколісний електробайк модульної конструкції. Ну а Concept 294 – це бачення міського e-bike зі скандинавським дизайном та підтримкою IoT (інтернету речей).

Іншими експонатами Yamaha на Tokyo Auto Salon стануть найновіший мотоцикл XSR125 ABS з лінійки Sport Heritage та баггі YXZ1000R, оснащений водневим двигуном внутрішнього згоряння. Досвід створення таких агрегатів японці вже мають. У 2022 році разом з Toyota вони побудували водневий V8 на базі штатної "вісімки" Lexus RC F. Бензиновий "атмосферник" розвивав 477 кінських сил і 535 Нм крутного моменту, а його воднева версія - 455 сил і 540 Нм.