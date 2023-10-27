Yamaha Tricera успішно дебютувала на Токійському автосалоні, зробивши акцент на транспорті міської мобільності, який претендує на альтернативу деяким трициклам.

До нинішнього часу на ринку триколісних транспортних засобів переважно домінував Polaris Slingshot, а показана електрична Yamaha може стати цікавою альтернативою. Це, ймовірно, відчутно позначиться на ринку таких машин в США, де Yamaha Tricera спроможна посунути згаданий Polaris. Таку думку висловили експерти під час аналізу характеристик новачка.

Особливістю Tricera є кермо на заднє колесо. У той час як два передні колеса є основними рульовими, одне заднє колесо також може крутися в режимі керування, тим самим поліпшуючи маневровість і розворот мало не на місці – заднє колесо наче забігає вперед, обертаючи всю платформу навколо передньої колісної пари. При цьому покращується стабільність трицикла на швидкостях.

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Yamaha каже, що є як автоматичний, так і ручний режими керування заднім колесом. До речі, тут для управління використовується автомобільне кермо, а не мотоциклетні "роги".

Концепція електромобіля Yamaha без даху забезпечує нульові викиди, автономне водіння та подвійне рульове керування. Фото: Yamaha

Ще один цікавий постулат привабливості в тому, що Tricera двомісна. Щоправда, має не повздовжні сидіння, а поперечні. Між водієм та пасажиром є перегородка, що створює дві окремі зони.

Yamaha не озвучувала загальні специфікації й не давала подробиць силової установки, вказавши лише на її електричну версію. Вочевидь, це та багато іншого, як і цінник, менеджери озвучать у переддень старту Tricera в серійне виробництво.