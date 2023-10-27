Yamaha Tricera успешно дебютировала на Токийском автосалоне, сделав акцент на транспорте городской мобильности, претендующем на альтернативу некоторым трициклам.

До настоящего времени на рынке трехколесных транспортных средств преимущественно доминировал Polaris Slingshot, а показанная электрическая Yamaha может стать интересной альтернативой. Это, вероятно, ощутимо отразится на рынке таких машин в США, где Yamaha Tricera способна сместить упомянутый Polaris. Такое мнение высказали эксперты при анализе характеристик новичка.

Особенностью Tricera является руль на заднее колесо. В то время как два передних колеса являются основными рулевыми, одно заднее колесо также может вращаться в режиме управления, тем самым улучшая маневренность и разворот чуть ли не на месте – заднее колесо как бы забегает вперед, вращая всю платформу вокруг передней колесной пары. При этом улучшается стабильность трицикла на скоростях.

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Yamaha говорит, что есть как автоматический, так и ручной режимы управления задним колесом. Кстати, здесь для управления используется автомобильный руль, а не мотоциклетные "рога".

Концепция электромобиля Yamaha без крова обеспечивает нулевые выбросы, автономное вождение и двойное рулевое управление. Фото: Yamaha

Еще один интересный постулат привлекательности в том, что Tricera двухместная. Правда, имеет не продольные сиденья, а поперечные. Между водителем и пассажиром есть перегородка, создающая две отдельные зоны.

Yamaha не озвучивала общие спецификации и не давала подробности силовой установки, указав только на ее электрическую версию. Очевидно, это и многое другое, как и ценник, менеджеры озвучат в преддверии старта Tricera в серийное производство.