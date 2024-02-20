Французький концерн, окрім автомобілів, покаже ряд виробів від французьких стартапів.

Бренд Renault розкрив, що саме покаже на 91-му Женевському міжнародному автосалоні (GIMS), який пройде з 26 лютого по 3 березня 2024 року.

Компанія покаже лінійку електричних і гібридних автомобілів: Renault 5, Megane і Scenic, Espace і Rafale, а також Renault 5 E-Tech Electric — перший автомобіль, який містить Reno, інтерактивний аватар Renault. Біля демонстратора в яйцеподібній формі в центрі стенду відвідувачі зможуть поспілкуватися з цим новим, розумним і доброзичливим попутником.

Також цікаво власники іншого французького авто зможуть поговорити зі штучним інтелектом прямо в салоні

На стенді Renault також буде представлений вибір товарів, присвячених моделі Renault 5. У магазині The Originals продаватимуться товари, розроблені та виготовлені французькими брендами. Мова йде про футбольний стіл Bonzini, дошку для серфінгу Shapers Club, вовняний джемпер Saint James та електричний самокат Plume.

П'ять унікальних спільних проектів із французькими стартапами

Renault, який також є брендом-активістом, покращує запуск свого культового автомобіля за допомогою 5 Movements, програми за участю п’яти французьких стартапів у секторі мобільності. Кожен спільний проект обертається навколо природного елемента – землі, води, повітря чи снігу – і всі ці об’єкти мобільності є новаторськими, компактними та високопродуктивними.

Перша складна вітрильна шлюпка Реверсо – Антуан Сімон

Reverso, французький стартап, прокладає нові шляхи з одноіменним компактним, надстабільним вітрильником із жорстким корпусом. Він має розміри 3,40 на 1,45 метра і може бути розібраний на чотири незалежні плаваючі частини, що робить його зручним для зберігання та транспортування. Передовий дизайн Reverso, високоякісні матеріали та ручна робота у Франції роблять його ідеальним вибором для пригод на воді.

Перший електричний BMX Evol BMX – Олів’є Ле Квелек

Evol BMX є результатом співпраці Олів’є Ле Келлека, ентузіаста електромобільності, та Вінсента Коста, видатного архітектора. Його дизайн втілює в собі бездоганний союз життєвої сили та високої продуктивності, що робить його ідеальним для завзятих байкерів та любителів міської культури. Ця ексклюзивна модель оснащена двигуном потужністю 500 Вт і може розвивати швидкість до 45 км/год.

Перший електричний водний мотоцикл Сірасер – Флавієн Неєрц

Searacer — перший електричний водний мотоцикл, створений у південно-східній Франції Флав’єном Неєрцем для водних видів спорту. Продуктивність його двигуна з високою щільністю неперевершена, а Searacer досить універсальний, щоб вразити як досвідчених спортсменів, так і новачків. Він отримав нагороду A' Design Award, а також схвалення мотогонщика Гран-прі Франції Фабіо Куартараро.

Місячний велосипед (електричний снігокат) Ніколя Мурон

Moonbike революціонізує подорожі взимку завдяки своєму електричному сніговому скутеру. Він легкий і маневрений, має гусеничну гусеницю ззаду та лижу спереду, може рухатися зі швидкістю понад 40 км/год і має запас ходу 3 години. Він без ланцюга та ременя, тому потребує мінімального обслуговування – і є надзвичайно надійним та ефективним. Цей прорив запатентований, створений в Альпах, і подарує користувачам веселі та незабутні враження взимку.

Електрична фольга – Етьєн Монберо

Ця високоякісна електрична плівка забезпечує ідеальний баланс із безкомпромісною якістю за конкурентоспроможною ціною. Його 5 років досліджень і розробок розроблено та виготовлено у Франції, він може їздити до 90 хвилин і важить менше 30 кг. Він може досягати 35 км/год і злітати зі швидкістю 15 км/год, забезпечуючи заспокійливий і водночас хвилюючий досвід, зовсім несхожий ні на що інше.

Нагадаємо, що Yamaha показала в Токіо сім незвичайних електрокарів.