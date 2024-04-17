Популярний кросовер Nissan Qashqai отримав новий дизайн й тепер дещо схожий на електричну модель Ariya. Також новинку обладнали новою інформаційно-розважальною системою з підтримкою Google.

Nissan Qashqai тепер має інший стиль передньої частини. Кросовер отримав нову решітку радіатора, нове розділене світло, з окремою секцією денних ходових вогнів та лінзовану оптику, з адаптивним модулем дальнього світла.

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Задню частина автомобіля також змінилась. Qashqai отримав оновлені ліхтарі та більш агресивний задній бампер, який створює спортивний образ. В новій комплектації N-Design кросовер пропонуватиметься з двоколірним оздобленням та дисками 20-го розміру.

Лінійка двигунів залишилась попередньою, тому варіант PHEV все ще недоступний. Покупцям можуть обрати електрифіковані двигуни об’ємом 1,3 літра потужністю 140 та 160 к.с., або гібрид E-Power з 1,5-літровим мотором на 190 к.с., який використовується виключно для заряджання батареї й не приводить в рух колеса.

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Також новий Qashqai отримав оновлену інформаційно-розважальну систему на базі Android, що підтримує усі асистенти Google. Крім того, кросовер отримав систему камер Around View Monitor, яка тепер має функцію 3D, що дозволяє подивитись на автомобіль під будь-яким кутом.

Звісно ж, новинка оснащена передовими системами допомоги водієві, такими, як: функції автономного екстренного гальмування, утримання у смузі та інші. Також кросовер має опцію “невидимий огляд капота”, яка спрощує маневрування в вузьких місцях, а також систему пам’яті паркувального місця.

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Оновлений кросовер збирають на заводі Nissan в Сандерленді у Великій Британії. Модель незабаром надійде у продаж по всій Європі.