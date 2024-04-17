Популярный кроссовер Nissan Qashqai получил новый дизайн и теперь несколько похож на электрическую модель Ariya. Также новинку оборудовали новой информационно-развлекательной системой с поддержкой Google.

Nissan Qashqai теперь имеет другой стиль передней части. Кроссовер получил новую решетку радиатора, новый разделенный свет, с отдельной секцией дневных ходовых огней и линзованную оптику, с адаптивным модулем дальнего света.

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Задняя часть автомобиля также изменилась. Qashqai получил обновленные фонари и более агрессивный задний бампер, который создает спортивный образ. В новой комплектации N-Design кроссовер будет предлагаться с двухцветной отделкой и дисками 20-го размера.

Линейка двигателей осталась предыдущей, поэтому вариант PHEV все еще недоступен. Покупателям могут выбрать электрифицированные двигатели объемом 1,3 литра мощностью 140 и 160 л.с., или гибрид E-Power с 1,5-литровым мотором на 190 л.с., который используется исключительно для зарядки батареи и не приводит в движение колеса.

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Также новый Qashqai получил обновленную информационно-развлекательную систему на базе Android, поддерживающую все ассистенты Google. Кроме того, кроссовер получил систему камер Around View Monitor, которая теперь имеет функцию 3D, что позволяет посмотреть на автомобиль под любым углом.

Конечно же, новинка оснащена передовыми системами помощи водителю, такими, как: функции автономного экстренного торможения, удержания в полосе и другие. Также кроссовер имеет опцию "невидимый обзор капота", которая упрощает маневрирование в узких местах, а также систему памяти парковочного места.

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Обновленный кроссовер собирают на заводе Nissan в Сандерленде в Великобритании. Модель вскоре поступит в продажу по всей Европе.