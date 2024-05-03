Nissan предложит легкий автомобиль Silence с сентября 2024 года. Будут варианты L6e и L7e, а также электрические скутеры.

Маленькая, чистая и эффективная мобильность для города: Nissan объединяет усилия с ACCIONA и ее брендом автомобилей Silence, европейским лидером в сфере электрической микромобильности.

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В качестве нового партнера, японский автомобильный бренд отвечает за дистрибуцию всей линейки Silence в Европе: с июня 2024 года партнеры Nissan во Франции и Италии сначала будут предлагать легкий четырехколесный "Silence S04 Nanocar" и двухколесные электрические скутеры, затем в сентябре начнется экспансия на немецкий рынок.

Полностью электрический S04 Nanocar легкий и простой в управлении. Клиенты могут выбирать между двумя вариантами: модель L6e, которая обеспечивает запас хода до 175 километров при максимальной скорости 45 км/ч, и версия L7e. На L7e пользователи могут ехать до 85 км/ч, максимальный запас хода составляет 149 километров.

Необходимую энергию обеспечивают две батареи емкостью 5,6 кВт/ч, которые можно снять и транспортировать как чемодан на колесах. Таким образом, батарею можно быстро и легко зарядить в розетке дома или в офисе или заменить на специальных станциях (возможно по подписке).

Это партнерство произошло после запуска нового бизнес-плана Nissan "The Arc", с помощью которого японский производитель автомобилей намерен усилить свои позиции. Nissan хочет создать новые источники дохода, ускорить переход к электромобилям и удовлетворить разнообразные и меняющиеся потребности клиентов Nissan сегодня и завтра.

С июня 2024 года электрические скутеры и S04 Nanocar будут доступны в вариантах L6e и L7e от партнеров Nissan во Франции и Италии. С сентября 2024 года модели Silence также будут предлагаться в Германии, сначала через избранных контрактных партнеров Nissan.