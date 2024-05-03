Nissan запропонує легкий автомобіль Silence з вересня 2024 року. Будуть варіанти L6e і L7e, а також електричні скутери.

Маленька, чиста та ефективна мобільність для міста: Nissan об’єднує зусилля з ACCIONA та її брендом автомобілів Silence, європейським лідером у сфері електричної мікромобільності.

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Як новий партнер, японський автомобільний бренд відповідає за дистрибуцію всієї лінійки Silence в Європі: з червня 2024 року партнери Nissan у Франції та Італії спочатку пропонуватимуть легкий чотириколісний "Silence S04 Nanocar" і двохколісні електричні скутери, потім у вересні почнеться експансія на німецький ринок.

Повністю електричний S04 Nanocar легкий і простий у управлінні. Клієнти можуть вибирати між двома варіантами: модель L6e, яка забезпечує запас ходу до 175 кілометрів при максимальній швидкості 45 км/год, і версія L7e. На L7e користувачі можуть їхати до 85 км/год, максимальний запас ходу становить 149 кілометрів.

Необхідну енергію забезпечують дві батареї ємністю 5,6 кВт/год, які можна зняти і транспортувати як валізу на колесах. Таким чином, батарею можна швидко і легко зарядити в розетці вдома чи в офісі або замінити на спеціальних станціях (можливо за передплатою).

Це партнерство відбулося після запуску нового бізнес-плану Nissan «The Arc», за допомогою якого японський виробник автомобілів має намір посилити свої позиції. Nissan хоче створити нові джерела доходу, прискорити перехід до електромобілів і задовольнити різноманітні та мінливі потреби клієнтів Nissan сьогодні та завтра.

З червня 2024 року електричні скутери та S04 Nanocar будуть доступні у варіантах L6e та L7e від партнерів Nissan у Франції та Італії. З вересня 2024 року моделі Silence також пропонуватимуться в Німеччині, спочатку через обраних контрактних партнерів Nissan.