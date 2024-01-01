Nissan розпродує автомобілі зі знижкою 10-15%: які саме і де

Під час пандемії деякі автовиробники зіштовхнулись з ситуацією, коли попит на авто перевищував пропозицію. Однак, схоже, тепер Nissan зіштовхнувся з іншою проблемою. Як повідомляє Automotive News, компанія має намір розпродати свій запас автомобілів.

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Японський автовиробник хоче позбутись моделей 2024 року, аби звільнити місце для новинок, таких як новий кросовер Kicks в США, який незабаром надійде у продаж. Дилерам дозволено знижувати вартість авто на 10%, а в деяких випадках навіть більше.

Nissan Kicks 2025

Наприклад, вартість Nissan Armada другого покоління може бути зменшена на 15%, порівняно з початковою вартістю позашляховика.

Цікаво, що у 2023 році, продажі компанії на ринку США збільшились на 22,2%, порівняно з 2022 роком.

За перший квартал 2024 року продажі зросли ще на 8,5%, порівняно з аналогічним періодом торік, однак, цього виявилось недостатньо, аби скоротити власні запаси. Скоріш за все, японський автовиробник запровадить знижки на моделі й комплектації, які повільно продаються.

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Проте, наразі Nissan не запроваджує знижки на спортивні авто GT-R та Z400, а також на дорогі комплектації кросоверів, наприклад, Pathfinder Platinum вартістю 52 000 доларів, адже зосередився на моделях масового ринку.