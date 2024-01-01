Nissan представив парфум з запахом палених шин

ФОТО: Nismo|
Парфум Smell My Dust
Дослівний переклад назви аромату означає “запах мого пилу”. Ймовірно, це натяк на пил, який залишає за собою лідер перегонів. Презентували парфум в соціальних мережах підрозділу Nismo.
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Carscoops повідомляє, що парфюмерам з Китаю вдалось поєднати запах сакури з ароматом диму від рештків спаленої гуми й це є своєрідним символом духу гоночної команди Nissan в Formula E. Запах гуми є приємним для більшості автофанатів, тому, можливо, поєднання з сакурою їм також сподобається.
«Новий аромат команди Nissan Formula E Team поєднує тони сакури, квітки, зображеної на автомобілях, із запахом залишків шин від гоночних автомобілів команди Nissan e-4ORCE 04, щоб поєднати дивовижну суміш», — йдеться у заяві Nissan.
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Наразі це виглядає як хитрий маркетинговий хід, однак є ймовірність, що Nissan справді планує виробляти та продавати аромат. В такому разі варто очікувати, що він буде доступний лише в обмеженій кількості протягом короткого часу.