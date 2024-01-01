Nissan тестує новий Murano 2025 року

На шпигунських знімках Carscoops помітно, що модель втратила решітку радіатора V-motion й отримає нову з горизонтальними смугами, які плавно поєднані з оптикою. Подібне рішення дебютувало на новому Kicks.

Читайте також: Представлено компактний кросовер Nissan Kicks 2025: дизайн здивував

Проте фари виконано у стилі електричного Ariya, які, ймовірно, поєднані між собою тонкою світловою смугою. Окрім цього, подібно до електричного родича, Murano має обтічний кузов з чітко окресленою лінією даху та новими бічними дзеркалами.

Позаду новинка матиме тонші задні ліхтарі, а місце під номерний знак тепер розташоване на бампері, поряд з яким є нові світловідбивачі. Шпигунам також вдалось отримати фото інтер’єру Murano.

Також цікаво: Nissan представив парфум з запахом палених шин

Тепер кросовер матиме стильний та сучасний салон, з новими окремим дисплеями мультимедіа та цифрової панелі приладів й вентиляційними отворами, схожими на ті, що має Ariya. Ймовірно, інформаційно-розважальна система авто матиме вбудований Google.

Експерти припускають, що в основі новинки лежатиме платформа Nissan D, на базі якої заснована поточна версія кросовера, а також Pathfinder та Infiniti QX60. Також відомо, що новий Nissan Murano отримає рядний чотирициліндровий двигун з турбонаддувом. За чутками, презентують кросовер в кінці року.