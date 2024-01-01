Nissan откажется от двух седанов в США

Как передает Autoevolution, несмотря на начальную цену в 16 680 долларов Nissan Versa далеко не бестселлер. По данным GoodCarBadCar, в прошлом году автопроизводитель продал в США 24 807 экземпляров. В то же время в прошлом году было продано 13 399 автомобилей, по сравнению с 60 913 в 2021 году.

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Низкий спрос стал одной из причин почему Nissan отказывается от бюджетной модели. Кроме этого, японский автопроизводитель также планирует постепенно отказаться от Altima. Среднеразмерный седан стоит 26 370 долларов и по данным инсайдеров, Nissan прекратит продажи в конце 2026 модельного года.

Altima значительно популярнее меньшего Versa. В прошлом году Nissan продал 128 030 экземпляров, годом ранее – 139 956, а в 2021 году – 103 776. В 2014 и 2015 годах компания поставила 335 644 и 333 398 единиц соответственно.

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Однако, инсайдеры сообщают, что компания стремится прекратить производство модели с ДВС, чтобы потом восстановить ее в качестве гибрида. Однако, официального подтверждения от Nissan пока нет.